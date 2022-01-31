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Странное ДТП в Киеве: в депо столкнулись два трамвая (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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31 января, 10:09
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Столкновение произошло на маршруте №3
В столице произошло ДТП с участием скоростных трамваев
В столице произошло ДТП с участием скоростных трамваев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошло 31 января необычное ДТП. В трамвайном депо им. Шевченко столкнулись два трамвая.

Об этом сообщает Управа КПТ в Telegram.

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На маршруте №3 столкнулись два польских трамвая Pesa, которые обслуживают линию скоростного трамвая на Борщаговке.

Трамваи Pesa столкнулись на маршруте. Фото: __shok_kontent__
Трамваи Pesa столкнулись на маршруте. Фото: __shok_kontent__

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" "Сегодня" сообщили, что движение трамваев уже восстановлено. В результате столкновения никто из людей не пострадал.

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"Движение восстановлено. Столкновение произошло на маршруте №3. Детали столкновения устанавливают наши специалисты. Никто из людей не пострадал", – рассказали нам в Киевпастрансе".

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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