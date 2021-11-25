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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Суды затягиваются. Что будет с метро на Виноградарь

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 ноября, 06:00
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Сейчас на многих участках строительства подземки активизировалась работа
Когда достроят метро на Виноградарь
Когда достроят метро на Виноградарь / Фото: Коллаж: Сегодня

Первую станцию метро на Виноградарь могут достроить к концу 2022 года. Такое решение недавно вынес суд после рассмотрения дела по переносу сроков строительства подземки к этому жилому массиву.

Напомним, сместить сроки строительства требовал через суд "Киевметрострой". Ранее планировалось, что станцию "Мостицкую" откроют в конце этого года.

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"Суд вынес решение в пользу "Киевметростроя". Сроки сдачи метро на "Виноградарь" перенесли на следующий год, то есть, первую станцию должны открыть в конце 2022 года. Причиной послужил коронавирус. Якобы из-за пандемии строительство метро было приостановлено", – сообщил нам источник в мэрии.

Активность на строительстве

Также известно, что сейчас на многих участках строительства метро на Виноградарь активизировалась работа.

С прошлой недели там заметно оживление – много рабочих и техники. Метростроители рассказывают, что работают уже даже в три смены.

Обжалуют решение

А вот в Киевском метрополитене говорят, что продолжают работать в юридическом поле, и окончательного решения суда еще нет.

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"16 ноября суд озвучил решение в пользу позиции "Киевметростроя". Мы ждем выписанное решение суда для того, чтобы продолжать работу. Так предусмотрено юридическими процедурами. Город выполняет свои обязательства, соответственно мы требуем у подрядчика выполнения условий договора", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Там готовятся обжаловать решение суда.

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