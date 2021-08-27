Тайны Киевского метрополитена: самая романтическая станция подземки с золотыми рыбками (фото)

Раньше станция метро "Днепр" едва справлялась с пассажиропотоком, поскольку была конечной и служила пересадочным узлом

Пассажиры на станции метро "Днепр". Фото: коллаж "Сегодня"

Самой романтической станцией Киевского метрополитена по праву считается "Днепр". Но мало кто помнит, что отсюда начиналась столичная подземка. Сайт "Сегодня" напоминает, что именно с ее перрона 22 октября 1960 года отправился первый поезд метро еще до официального открытия метро.

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Сейчас и не скажешь, что эта станция была конечной, а для перевозки пассажиров использовалась только одна колея по направлению к левому берегу.

Станция метро "Днепр" имеет уникальную конструкцию: она размещается на эстакаде поперек набережной.

Станция подземки через мост "Метро". Фото: "Сегодня"

С одной стороны – порталы тоннелей, которые врезаются в Днепровские склоны, а с другой стороны линия проходит через мост Метро. Он, как известно, появился спустя 5 лет после открытия этой станции.

Как вагоны попали в метро

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Первые пять станций Киевского метрополитена не имели своего депо, поезда ремонтировались в цеху возле станции "Днепр", а на ночь расставлялись в тоннелях.

Депо планировали построить возле станции "Шулявская", но сроки сдачи этой станции сместились на три года. Поэтому первое депо построили возле станции "Дарница" в 1965 году. Но вагоны подземки уже требовали ремонта и их нужно было как-то доставлять на завод и обратно в метро.

Как станция выглядела раньше. Фото: архив

Для решения этой проблемы под платформой станции "Днепр" был построен поворотный круг со специальным подъемником. Вагоны на железнодорожной станции "Дарница" специальным способом ставили на трамвайные рельсы.

Далее через мост Патона и участок набережной они доезжали к станции "Днепр", где их по одному поднимали на эстакаду. После открытия моста Метро уникальный подъемник демонтировали.

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Станция "Днепр" в советское время. Фото: архив

Сейчас на станции "Днепр" малолюдно, а когда-то она едва справлялась с пассажиропотоком, поскольку была конечной и служила пересадочным узлом. Выходя с вагонов метро, пассажиры пересаживались на трамвай, автобус, речной транспорт, чтобы добраться в сторону Подола или на другой берег. Ситуация изменилась, когда метро появилось на Подоле и Левобережье, а трамвай и вовсе убрали с набережной.

Кто строил и когда открыли

Станция "Днепр" была открыта 6 ноября 1960 года

Архитекторы: Геннадий Гранаткин, Анатолий Игнащенко, Слава Павловский, Петр Красицкий, Станислав Крушинский

Скульпторы: Флориан Коцюбинский, Эдвард Кунцевич, Болеслав Карловский, Ксанфий Кузнецов, Иван Горовой

Тип конструкции: наземная эстакадная

Станция "Днепр" имеет самую длинную платформу в Киевском метрополитене – 124 метра. И могла бы принимать составы из шести вагонов, но остальные станции рассчитаны только на 5 вагонов.

Начальные проекты станции "Днепр" имели достаточно помпезный вид и были выполнены в стиле неоклассицизма, что было характерно для 50-х годов. Но в процессе борьбы с излишествами проект упростили до минимума. Например, от дождя и снега пассажиров защищает только небольшое накрытие над платформой, хотя планировали соорудить накрытие по всей её длине.

Как исчезали и появлялись "труд" и "мир"

Из украшений на станции остались только помпезные скульптуры "Труд" и "Мир", которые расположены над двумя дополнительными выходами со станции. Кстати, эти выходы использовались в 1960-х годах для быстрого спуска пассажиров на набережную. Увы, из-за снижения пассажиропотока на станции выходы закрыли, и они стоят запертыми уже несколько десятилетий.

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Кстати, интересная судьба и у самих скульптур в виде мужчины и женщины. Скульптуры "Труд" и "Мир", которые были установлены на пилонах дополнительных выходов, на момент открытия станции имели другой вид и были сделаны из другого материала. Спустя пару лет их убрали. Назад они вернулись только в 1965 году, когда был открыт мост Метро, и были уже совершенно другими.

Возле станции "Днепр" была еще одна скульптура в виде мужчины и женщины на лодке с парусом. Киевляне называли ее "Яхтсмены", хотя официально она называлась "Днепровский простор".

Скульптура "Яхтсмены". Фото: архив

Увы, до наших дней эта скульптура не сохранилась.

Золотые рыбки, свидания и гудок машиниста

Пожилые киевляне до сих пор вспоминают, как на станции "Днепр" они назначали свидания любимым. После этого можно было спуститься к Днепру и часами гулять по ее ухоженной набережной.

"Я почему-то с детства помню витраж на станции "Днепр". На нем изображены рыбки. Мне казалось, что все они золотые и исполняют желания. И вы знаете, желание действительно сбывались. Наверное, потому, что тогда мы были детьми. Сейчас только с грустью смотрю на этих рыбок, когда прохожу через станцию", – вспоминает киевлянин Сергей Овчарук.

Витражи на станции. Фото: "Сегодня"

Бытует легенда, что машинисты метрополитена исполняют желания пассажиров исключительно на станции метро "Днепр".

Если на перроне станции вы помашите машинисту рукой, он ответит вам таким же жестом и еще даст гудок. Как пояснили нам в Киевском метрополитене, делать без надобности звуковые сигналы машинистам запрещено, но они действительно машут рукой в ответ на приветствие маленьких пассажиров на станции метро "Днепр".

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