Тайны киевского метрополитена: станция под мостом, свидания в тесноте и пионеры в витражах (фото)

Станции, о которых пойдет речь в статье, были оформлены в модернистском стиле, характерном для 1970-х годов

На снимке станция "Лесная". Фото: коллаж "Сегодня"

Одна из самых загруженных станций киевского метрополитена – "Лесная". Сюда съезжаются десятки маршруток из пригорода Киева. Утром и вечером эта конечная станция на красной линии всегда переполнена пассажирами. В этом материале "Сегодня" расскажет тайны не только станции "Лесной", но и ее соседки – "Черниговской".

В стиле модернизма

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До 1993 года станция называлась "Пионерской" и была переименована. Хотя пожилые горожане продолжают ее называть по старинке.

Станция метро "Лесная" была открыта 5 декабря 1979 года.

Архитекторы: Игорь Масленков, Тамара Целиковская, Анатолий Крушинский, Наталия Чуприна при участии Александра Працюка, Федора Зарембы, Ларисы Лепехиной.

Художники: Ирина Левитская, Юрий Кисличенко, Анна Шарай

Тип станции: наземная.

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Над проектом станции метро "Лесная" работал большой творческий коллектив архитекторов.

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Станция строилась в период развития советского модернизма, и этот архитектурный стиль четко прослеживается на "Лесной". Она богата на художественные детали.

Ковка и пионеры

"Лесная" впечатляет необычным видом своего вестибюля и выходами из подземных переходов. Они резко отличаются от других наземных станций метро Киева. А все потому, что были оформлены в модернистском стиле характерном для 1970-х годов.

Ковка. Фото: "Сегодня"

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Самый яркий элемент станции, который отличает ее от других – кованные решетки между колоннами и изображения из витражного стекла, которые раскрывают пионерскую тематику.

Кстати, второй выход станции "Лесная" был открыт только в 2005 году.

"После открытия "Лесной" тут начал действовать пункт технического обслуживания поездов. Ранее он располагался на соседней станции метро "Черниговская" в период, когда она была конечной. В пункте обслуживания поездов проводится техническое обследование вагонов перед выпуском на линию, а также ночная расстановка подвижного состава, если этого требует график движения", – рассказывают сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

"Черниговская"

Станция метро "Черниговская" старше своей соседки "Лесной" почти на десять лет. Именно столько она служила конечной на красной линии киевского метрополитена.

Станция "Черниговская". Фото: "Сегодня"

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Эта станция считается самой лаконичной из всех станций метро Киева. Она самая скромная по украшениям – только стены вестибюля украшены разноцветной керамической плиткой. А вот размещение станции "Черниговская" уникальное. Она находится под путепроводом. Похожие станции были построены в Москве, но несколькими годами ранее, чем в Киеве.

Станция Черниговская. Фото: "Сегодня"

Кстати, до 1993 года станция называлась "Комсомольская" и была переименована.

Станция метро "Черниговская" была открыта 4 октября 1968 года;

Архитекторы: Игорь Масленков, Вольдемар Богдановский, Тамара Целиковская;

Тип конструкции: наземная с дополнительной платформой, частично размещена под путепроводом.

Пассажирам на станции было не комфортно. Прежде всего через узкие проходы на платформу и тесные вестибюли. Воистину комсомольские условия! Уже через несколько лет после открытия вышеперечисленное спровоцировало постоянные давки и неудобства.

"Я помню, когда эта станция еще называлась "Комсомольская". Мы тогда были молодые, озорные. На этой станции парни любили назначать свидания для девушек. Помимо знакомства, пробираясь в толпе, с девушкой можно было обняться еще до первого поцелуя. Многие после таких "первых свиданий" бежали в ЗАГС", – вспоминает местный житель пенсионер Виктор Петрович.

Оказалось, что станция не может справляться с имеющимся пассажиропотоком. В 1974 году здесь достроили дополнительную платформу для высадки пассажиров. Ее использовали до открытия станции "Лесная" в 1979 году.

Пейзажи и рельсы

В метрополитене рассказывают, что как раз на открытых участках метро больше всего работы у сотрудников, которые следят за состоянием рельсов и шпал. В ночное время они проверяют их состояние и исправляют недочеты, если они есть.

Осадки и солнце очень сильно влияют на состояние колей. Зато пассажирам очень нравится участок метро от "Лесной" до "Черниговской" – он очень живописный, особенно в зимнее время.

Ранее мы писали, что в киевском метрополитене за нарушение карантина наказали почти 2,5 тыс. пассажиров.

Напомним, что в киевском метро диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам.. Событие оказалось социальным перформансом к Всемирному дню борьбы с раком легких, который отмечают 1 августа.