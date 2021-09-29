Тайны Киевского метрополитена: станция с копьями и ароматом Подола (фото)

Во время строительства "Контрактовой площади" пришлось разбирать Гостиный двор и изменить сроки сдачи синей линии

Станция полностью посвящена Подолу и его истории / Фото: Коллаж: Сегодня

В подземном переходе станции метро "Контрактовая площадь" убирают со стен аутентичную старую плитку. Ее меняют на обычную, что огорчает многих киевлян, которые ценят историю своего города. В Киевском метрополитене объясняют, что в переходе они планируют оставить небольшие квадраты со старой плиткой для истории. Позже обещают разместить там таблички с кратким описанием и авторами образцов.

Сайт "Сегодня" рассказывает, чем еще примечательна станция метро "Контрактовая площадь".

Кто и когда построил

Станция "Контрактовая площадь" была открыта 17 декабря 1976 года

Архитекторы: Борис Приймак, Игорь Масленков, Федор Заремба

Художники: Юлия Левитская, Юрий Кисличенко

Тип станции: колонная мелкого заложения

До 1990 года станция носила название "Красная площадь"

Южный выход из станции оборудован небольшим эскалатором, подземный переход выходит на Контрактовую площадь и улицу Спасскую

Северный выход имеет лестницу, подземный переход выходит на улицы Константиновскую, Верхний вал и Нижний вал

Копья, щиты и могилянка

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Станция полностью посвящена Подолу и его истории. Это учитывали авторы во время ее оформления.

Так выглядит сейчас станция "Контрактовая площадь" / Фото: Сегодня

Колейные стены украшают двери с композицией из чеканки. Они посвящены древнему оружию. Здесь можно рассмотреть копья разных размеров, а также щиты, украшенные древними символами в виде животных и птиц. Над ступеньками одного из выходов размещено большое панно из чеканки под названием "Академия". Оно полностью посвящается Киево-Могилянской академии.

Строили открытым способом

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Археологические находки, которые были обнаружены во время строительства участка метро от "Почтовой площади" до станции "Контрактовая площадь", стали даже сенсацией в свое время. Из-за них существенно задержалось открытие синей линии метро.

Как проходило строительство станции. Фото: архив

На Подоле тоннели строили открытым способом. Линия проложена под улицей Сагайдачного и проходит посредине здания Гостиного двора. Строители метрополитена не смогли проложить тоннель без сноса части этого здания. Там были очень ветхие фундаменты.

Древний город с запахом хвои

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А в 1972 году возле здания Гостиного двора было обнаружено полтора десятка деревянных срубов – целый квартал!

Помимо фундаментов, стен и остатков пола археологи нашли керамику, украшения, посуду, колеса и другие предметы быта древних киевлян. Находки датировались X веком! По воспоминаниям археологов, древние срубы даже пахли хвоей. После разливов Днепра древние постройки были погребены слоями песка и сохранились в нетронутом виде.

Эта находка полностью перевернула существующее мнение о массовой застройке Киева тех времен. До этого считалось, что жители Киева жили в землянках.

Похоронили под землей

В метрополитене говорят, что все находки при строительстве "Контрактовой площади" были исследованы, задокументированы и переданы в музей народной архитектуры и быта в Пирогово, который тогда активно формировался. Увы, из-за неправильных условий хранения древние реликвии за несколько десятилетий пришли в негодность и фактически утрачены.

Впрочем, киевские археологи утверждают, что большинство находок в советские времена оставили под землей, когда был построен тоннель метро. Их можно найти и создать в этом месте подземный музей.

С музеем не сложилось

В 2013 году городские чиновники даже заявляли, что на Контрактовой площади, возле станции метро, создадут уникальный интерактивный подземный музей, где древние экспонаты смогут увидеть все желающие. Увы, видимо, не нашлось меценатов, которые смогли бы профинансировать этот проект.

Похожий древний квартал был обнаружен в 2014 году рядом со станцией метро "Почтовая площадь", когда там начали строить подземный ТЦ. Там тоже обещали создать подземный музей и рассказывать посетителям об уникальной истории киевского Подола. Но, увы, судьба древних находок и музея на Почтовой до сих пор не решена.

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