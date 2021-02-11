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Транспорт с перебоями, ДТП и пробки: что происходит в Киеве из-за снегопада

11 февраля, 15:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На улице Петропавловской провалился асфальт

На дорогах Киева сегодня продолжается транспортный коллапс в результате затяжного снегопада. Городские службы не справляются со снежными заносами, хотя спецтехника работает в режиме нон-стоп.

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Киев на карте пробок Google maps во всех оттенках красного.

Левый берег

Пробка на Северном мосту.

А также на улице Гната Хоткевича и в Магнитогорском переулке.

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Движение затруднено также на мосту Патона.

На Южном мосту "тянучка".

Правый берег

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На Правом берегу ситуация немного сложнее. Большая пробка на бульваре Дружбы народов.

Также "стоит" движение на бульваре Леси Украинки.

Центр

Пробки на Крещатике, Владимирской, Михайловской, Олеся Гончара, Большой Житомирской, Большой Васильковской.

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Будьте осторожны, на улице Петропавловской провалился асфальт. Движение ограничено.

Кроме этого, общественный транспорт работает с отклонением от графика. Задерживается движение трамваев №14, 15, 18. По ул. Дмитриевская ул. Полтавская, в направлении ул. Старовокзальной из-за ДТП. На место вызвана полиция.

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Из-за интенсивного мокрого снега на территории Киевской области с 15.00 введено ограничение движения для большегрузных транспортных средств.

Патрульные Киева помогают гражданам, которые, из-за осложнения погодных условий оказались в трудной ситуации.

Также полиция сопровождает снегоуборочную технику с целью предотвращения на дорогах препятствий для их работы. Коммунальщики просят не оставлять машины на обочинах.

Так, днем ​​11 февраля и ночью 12 февраля ожидается значительный снег, также 12-13 февраля – значительное снижение температуры. Из-за непогоды закрыли школы и садики в Киеве до конца недели.

Ранее мы писали, что в Украине продолжает бушевать непогода. По прогнозам синоптиков, по всей стране ожидаются снег, метели, гололед и дожди.

Напомним, 8 февраля во всех областях бушевала непогода – снегопады, мокрый снег, ледяной дождь, гололед и сильный ветер до 12 м/с. В некоторых регионах были морозы до -23 градусов. ГСЧС вместе с местными властями развернули почти 5 тысяч пунктов обогрева по стране.

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Источник: Сегодня

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