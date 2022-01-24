Транспорт задерживается, а на дорогах пробки: где не проехать в Киеве (карта)

На некоторых участках случились дорожно-транспортные происшествия

В столице затруднено движение. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 24 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Также на дорогах образовались серьезные пробки.

Сайт "Сегодня" расскажет подробнее о ситуации на дороге.

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Что с транспортом?

Задерживается движение троллейбусов №1, 11, 14, 15, 42, 43, 45, 50 по ул. Касьяна/пр-т Глушкова в направлении НПЦ (Научно-практический центр) по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Где пробки?

На левом берегу столицы серьезные пробки образовались по Броварскому проспекту.

На правом берегу Киева движение затруднено по Большой Окружной, на улицах Вячеслава Черновола и Соборной, на проспектах Академика Глушкова, Курбаса и Лобановского.

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Кроме того, пробки есть на бульваре Тараса Шевченко.

Пробки в Киеве 24 января. Скриншот

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Когда подорожает проезд в транспорте Киева?

Киевляне активно обсуждают возможное подорожание проезда в городском транспорте столицы. Интерес к теме возник после того, как в мэрии озвучили себестоимость разовой поездки – 22 грн, но это лишь расчеты.

Реально проезд в транспорте Киева может подорожать для жителей столицы до 12 грн, если у них есть "Карточка киевлянина", а вот приезжим придется заплатить 20 грн.