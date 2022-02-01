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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Транспорт задерживается, а пробки сковали столицу – где не проехать в Киеве (карта)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 10:18
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Движение затруднено на нескольких улицах столицы
В столице пробки и задерживается транспорт. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице пробки и задерживается транспорт. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 1 февраля, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Также в столице затруднено движение.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации на дорогах Киева.

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Что с транспортом?

Задерживается движение автобусов №46 по причине проведения ярмарки. Движение автобусов №46 организовано без заезда на ул. Никитенко.

Также задерживается движение трамваев №8К, 29К по ул. Ялтинская – ул. Привокзальная по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Что с пробками?

По состоянию на утро 1 февраля в Киеве образовалась пробка на Броварском проспекте – задержка до 5 минут.

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Также движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко и улице Жилянская.

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Пробки в столице 1 февраля. Карта

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".

Также на движение транспорта в значительной мере влияет погода – снег, гололед.

"Увы, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а оно иногда бывает очень странным. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".

Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломок, съезда с рельсов.

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