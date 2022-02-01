Транспорт задерживается, а пробки сковали столицу – где не проехать в Киеве (карта)

Движение затруднено на нескольких улицах столицы

В столице пробки и задерживается транспорт. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 1 февраля, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Также в столице затруднено движение.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации на дорогах Киева.

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Что с транспортом?

Задерживается движение автобусов №46 по причине проведения ярмарки. Движение автобусов №46 организовано без заезда на ул. Никитенко.

Также задерживается движение трамваев №8К, 29К по ул. Ялтинская – ул. Привокзальная по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Что с пробками?

По состоянию на утро 1 февраля в Киеве образовалась пробка на Броварском проспекте – задержка до 5 минут.

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Также движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко и улице Жилянская.

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Пробки в столице 1 февраля. Карта

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.