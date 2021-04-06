Транспортный коллапс в Киеве из-за локдауна: велосипеды раскупают как горячие пирожки

Цены на велосипеды варьируются от 3400 до 4200 гривен

Киевляне из-за проблем с транспортом во время жесткого локдауна раскупают велосипеды как горячие пирожки, сообщает корреспондент "Сегодня".



Как рассказал нам продавец возле станции метро "Почайна", в эти дни он продает по несколько велосипедов в день. Цены варьируются от 3400 до 4200 гривен.

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Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

"Будьте готовы к тому, что локдаун продлится еще на месяц", – рекламирует свой товар.

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Какая ситуация на дорогах была в первый день локдауна, читайте в нашем спецонлайне.

Все подробности в спецтеме Жесткий локдаун в Киеве

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