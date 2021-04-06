Українська
$ 27,94
32,86
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Транспортный коллапс в Киеве из-за локдауна: велосипеды раскупают как горячие пирожки

6 апреля, 14:27

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Цены на велосипеды варьируются от 3400 до 4200 гривен

Киевляне из-за проблем с транспортом во время жесткого локдауна раскупают велосипеды как горячие пирожки, сообщает корреспондент "Сегодня".

Как рассказал нам продавец возле станции метро "Почайна", в эти дни он продает по несколько велосипедов в день. Цены варьируются от 3400 до 4200 гривен.

Реклама

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

"Будьте готовы к тому, что локдаун продлится еще на месяц", – рекламирует свой товар.

В тренде
Карантин в Киеве: книжный рынок на Петровке работает круглосуточно

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"
Реклама

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Какая ситуация на дорогах была в первый день локдауна, читайте в нашем спецонлайне.

Все подробности в спецтеме Жесткий локдаун в Киеве

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев велосипед локдаун

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первый день локдауна в Киеве – хроники транспортного коллапса: спецонлайн
Первый день локдауна в Киеве – хроники транспортного коллапса: спецонлайнТранспорт
Как будет работать междугородний транспорт в Киеве в локдаун? В КГГА дали ответ
Как будет работать междугородний транспорт в Киеве в локдаун? В КГГА дали ответТранспорт
С понедельника в маршрутках Киева начнется ад из-за спецпропусков: почему
С понедельника в маршрутках Киева начнется ад из-за спецпропусков: почемуТранспорт
В Киеве могут закрыть школы и остановить транспорт: ситуация с COVID-19 критическая
В Киеве могут закрыть школы и остановить транспорт: ситуация с COVID-19 критическаяВласть
Киев непроездной. В первый день локдауна столицу сковали пробки (карта)
Киев непроездной. В первый день локдауна столицу сковали пробки (карта)Транспорт
В Киеве с опоры Северного моста упал человек (видео)
В Киеве с опоры Северного моста упал человек (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять