Три авиакомпании запретили ночевать самолетам в Киеве из-за угрозы войны с Россией: список

Из графиков полетов с 23 января убрали ночные стоянки в аэропортах столицы Украины

Авиакомпании беспокоятся за жизни своих пассажиров и членов экипажей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпании начали отказываться от ночных стоянок в Киеве из-за угрозы вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Аvianews.com.

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Свой график изменили такие авиакомпании:

швейцарская Swiss,

австрийская Austrian Airlines,

нидерландская KLM.

Их самолеты и экипажи не будут оставаться на ночь в Украине. До этого СМИ писали, что от ночных стоянок в Киеве отказалась немецкая авиакомпания Lufthansa. Этот авиаперевозчик владеет авиакомпаниями Swiss и Austrian Airlines.

Новые правила

23 января Austrian Airlines выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена-Киев. Однако вместо ночной стоянки в аэропорту Борисполь самолет сразу вернулся обратно в Австрию специальным рейсом OS 1402, хотя утром авиалайнер должен был доставить пассажиров из Киева в Вену регулярным рейсом OS 668. Вместо этого авиакомпания отменила этот перелет.

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Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса LX 2290 из Цюриха в Киев. Вместо этого авиакомпания отправила самолет в Киев специальным рейсом LX7390 утром, 24 января, чтобы забрать пассажиров и сразу вернуться обратно.

Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, по данным онлайн-радара, отменяются с 22 января. Они предусматривали ночную стоянку в Украине с утренним вылетом обратно.

Угроза войны или другая причина?

Авиаперевозчики могут отказаться от ночных стоянок, когда есть вероятность неблагоприятных событий в том или ином регионе. Тогда авиакомпании изменяют график полетов, маршрут рейсов или совсем отказываются от перелетов.

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Для авиакомпании цена жизней пассажиров и техники превышает несколько десятков миллионов долларов, которые придется компенсировать авиакомпании и ее страховщику. Авиаперевозчикам дешевле отменить или перенести рейс, даже если для этого придется нести расходы на оплату проживания пассажиров в гостинице.

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