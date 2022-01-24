Три авиакомпании запретили ночевать самолетам в Киеве из-за угрозы войны с Россией: список

Авиакомпании начали отказываться от ночных стоянок в Киеве из-за угрозы вторжения России в Украину.
Об этом сообщает Аvianews.com.
Свой график изменили такие авиакомпании:
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- швейцарская Swiss,
- австрийская Austrian Airlines,
- нидерландская KLM.
Их самолеты и экипажи не будут оставаться на ночь в Украине. До этого СМИ писали, что от ночных стоянок в Киеве отказалась немецкая авиакомпания Lufthansa. Этот авиаперевозчик владеет авиакомпаниями Swiss и Austrian Airlines.
Новые правила
23 января Austrian Airlines выполнила по расписанию вечерний рейс OS 667 Вена-Киев. Однако вместо ночной стоянки в аэропорту Борисполь самолет сразу вернулся обратно в Австрию специальным рейсом OS 1402, хотя утром авиалайнер должен был доставить пассажиров из Киева в Вену регулярным рейсом OS 668. Вместо этого авиакомпания отменила этот перелет.
Swiss 23 января отказалась от вечернего вылета рейса LX 2290 из Цюриха в Киев. Вместо этого авиакомпания отправила самолет в Киев специальным рейсом LX7390 утром, 24 января, чтобы забрать пассажиров и сразу вернуться обратно.
Рейсы KLM с номером KL 1387 из Амстердама в Киев, по данным онлайн-радара, отменяются с 22 января. Они предусматривали ночную стоянку в Украине с утренним вылетом обратно.
Угроза войны или другая причина?
Авиаперевозчики могут отказаться от ночных стоянок, когда есть вероятность неблагоприятных событий в том или ином регионе. Тогда авиакомпании изменяют график полетов, маршрут рейсов или совсем отказываются от перелетов.
Для авиакомпании цена жизней пассажиров и техники превышает несколько десятков миллионов долларов, которые придется компенсировать авиакомпании и ее страховщику. Авиаперевозчикам дешевле отменить или перенести рейс, даже если для этого придется нести расходы на оплату проживания пассажиров в гостинице.
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