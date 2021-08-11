Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Турция и Греция. В международном аэропорту "Борисполь" назвали самые популярные направления для украинцев

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
11 августа, 16:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Только в июле 2021 года международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1 млн 167 тыс. 994 пассажиров
Терминал столичного аэропорта. Фото: коллаж "Сегодня"
Терминал столичного аэропорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь" назвали самые популярные направления, куда летают украинцы. По данным пресс-службы предприятия, за семь месяцев этого года из аэропорта отправились в путешествие 4 564 938 пассажиров (из них 2 512 066 – пассажиры регулярных рейсов, 2 052 872 – нерегулярных).

Реклама

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество пассажиров увеличилось на 60%.

"Наиболее популярные международные направления среди пассажиров – открытые для путешествий украинцам Турция, Египет, Греция. Так, суммарно доля путешествующих в эти страны составила 51% от общего количества отправленных пассажиров из аэропорта Борисполь", – отмечают на предприятии.

Читайте также:

Больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:

  • Анталия
  • Шарм-эль-Шейх
  • Стамбул
  • Даламан
  • Тиват
  • Бодрум
  • Хургада
  • Одесса
  • Тель-Авив
  • Ираклион

Пассажиропоток в "Борисполе"

Только в июле 2021 года международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1 млн 167 тыс. 994 пассажиров (из них 735 тыс. 640 – пассажиры регулярных рейсов, 432 тыс. 354 – нерегулярных).

Реклама

Учитывая, что лето еще не закончилось, а для туристов после карантина стают доступными полеты в другие страны, в аэропорту призывают пользоваться их услугами.

Ранее мы писали, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Власть
Украина
лайф
Спорт
Происшествия и криминал
Деньги
Прямая трансляция
погода
валюта
Киев
опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять