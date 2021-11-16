Тысяча Зеленского уйдет на проезд? Как киевляне реагируют на повышение тарифов в транспорте (фото)

Жители столицы начали шутить в Сети по поводу этой ситуации

Жители Киева шокированы повышением тарифов на транспорт. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 1 января власти планируют повысить стоимость проезда в транспорте до 20 гривен, с картой киевлянина – до 12 гривен. В Сети многие возмутились этим решением и высказали свое недовольство.

Подробнее о том, как киевляне относятся к повышению тарифов – читайте далее в материале "Сегодня".

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Жители Киева шокированы повышением стоимости проезда

В Сети жители столицы начали возмущаться тем, что с 1 января за разовую поездку придется платить 20 гривен.

"Конец эпохи бедности!"

"Вообще должно быть 50 грн, и никак иначе"

"Невменяемые"

"А чего 20? Давай уже 50"

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Это связано с "Вовкиной тысячей"?

Некоторые шутят, что повышение тарифов связано с тем, что президент Украины Владимир Зеленский решил выдать каждому вакцинированному украинцу по 1000 гривен.

"За вакцинацию дадут 1к, так что еще сдача будет"

"Так вот куда эта "золотая тысяча с барского плеча пойдет. На проезд"

"Вакцинированным 12, невакцинированным – 20"

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Кто-то и не против повышения цен на проезд

Некоторые местные жители посчитали правильным решение поднять цены на проезд в столичном транспорте.

"Давно пора было. Для средней зарплаты по Киеву стоимость проезда 8-10 грн слишком мало. Все равно, сколько в итоге дойдет коммунальщикам после распила, но в любом случае больше. Может быть, пойдет на пользу"

"Вы чего орете? Сейчас метро стоит 30 центов. Это самое дешевое метро в мире. Так оно и выглядит"

Сколько теперь будет стоить проезд в столице?

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.

(метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

Также остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.

Важно отметить, что город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения.

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