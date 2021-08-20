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У "Розы Ветров" пополнение. В международный аэропорт "Борисполь" прилетел авиалайнер

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 августа, 15:30
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Он выпущен в 2014 году и ранее летал в тайваньской авиакомпании Transasia Airlines, которая обанкротилась в 2016 году
Хвосты самолетов "Роза Ветров". Фото: коллаж "Сегодня"
Хвосты самолетов "Роза Ветров". Фото: коллаж "Сегодня"

Пятый региональный турбовинтовой самолет ATR 72-600 для "Розы Ветров" (Windrose) 19 августа прибыл в аэропорт международный аэропорт "Борисполь". Авиалайнер передала авиакомпании лизинговая компания Nordic Aviation Capital.

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Об этом сообщает avianews.

Авиалайнер имеет заводской номер 1222. Международные авиационные реестры показывают, что он выпущен в 2014 году и ранее летал в тайваньской авиакомпании Transasia Airlines, которая обанкротилась в 2016 году. После этого другие авиакомпании не использовали воздушное судно для коммерческих перевозок пассажиров.

"В государственном реестре гражданских воздушных судов Украины указано, что данный ATR 72-600 уже получил украинскую регистрацию UR-RWE", – говорится в сообщении.

Развитие флота "Розы Ветров"

В июне представитель "Розы Ветров" Александр Тришкин заявил, что авиакомпания планирует получить два ATR 72-600 в июле. В конце 2019 года "Роза Ветров" заявила о подписании соглашения о намерениях лизинга восьми ATR 72-600 с поставкой в течение 2020-2022 годов.

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Сейчас у авиакомпании в парке пять ATR 72-600. Они являются относительно свежими воздушными судами на рынке Украины – выпущены в 2014, 2015 и 2017 годах. Такие авиалайнеры могут перевозить 72 пассажира.

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В "Розе Ветров" они выполняют в основном рейсы по Украине, но в некоторых случаях авиакомпания использует самолеты для полетов за границу по маршрутам с низким спросом.

Основным недостатком ATR 72-600 является меньшая крейсерская скорость полета по сравнению с реактивными самолетами. Из-за этого время в пути при полете на расстояние 500-1000 км увеличивается примерно на 20-40 минут в одну сторону.

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