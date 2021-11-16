Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Босния - Украина: онлайн Босния - Украина: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Uber закрывает один из своих сервисов

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
16 ноября, 22:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Он проработал в Украине в течение 2,5 лет
В компании не сообщили причины закрытия одного из своих сервисов/Коллаж: Сегодня
В компании не сообщили причины закрытия одного из своих сервисов/Коллаж: Сегодня

Uber останавливает сервис для совместных ежедневных поездок Uber Shuttle в Киеве. Окончательно он перестанет работать 19 ноября. Почему компания приняла такое решение — неизвестно.

Об этом сообщили в блоге Uber.

Реклама

Что известно

"После 2,5 лет работы Uber Shuttle в Киеве мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября", — заявили в Uber.

Компания поблагодарила клиентов и партнеров за годы сотрудничества. Другие сервисы, такие как UberX и Uber Comfort в столице в дальнейшем будут работать.

Возврат денег

Компания вернет неиспользованный баланс пакетов Shuttle, действительных по состоянию на 19 ноября, на карту, с которой была совершена покупка. Для пакетов, которые были приобретены за наличные, возврат стоимости состоится в форме кредитов Uber, которые могут быть использованы на любой Uber сервис на территории нашей страны.

В Киеве жестоко избили таксиста Uber за просьбу надеть маски

В центре Киева пассажиры избили таксиста Uber до полусмерти. Он попросил своих пассажиров одеть маски в салоне авто.

Реклама

"Я сказал им, что маски наденьте и мы уедем. Один начал меня душить — я вырвался и выскочил из машины. А потом начали бить", — рассказал водитель.

Вследствие этого мужчину повалили на землю ударом в лицо и пинали ногами, угрожая расправой, если их бесплатно не отвезут в Бровары. Мужчине пришлось везти ребят в пункт назначения. А потом уже он уехал в больницу. В момент драки проходили люди и проезжали машины. Но полицию никто не вызвал.

В больнице осмотрели таксиста. У него зафиксировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Также на лице много синяков и есть рассечение.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 760

заболело за неделю в Киeвe

+3%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

16 ноября 1991. Во Львове состоялась первая в Украине международная научная конференция, посвященная проблемам украинизации компьютеров...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.15

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять