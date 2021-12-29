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В Киеве известный гонщик Мочанов попал в ДТП. На дороге устроили скандал – видео

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
29 декабря, 10:26
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В Сети опубликовали видео с места происшествия

В Киеве произошло скандальное ДТП с участием известного гонщика Алексея Мочанова. Авария произошла на Большой Васильковской.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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Автор видео рассказал, что Мочанов подрезал его на дороге.

"Автор успел среагировать и остановиться. Через некоторое время Мочанов догнал его и начал выкрикивать разные непристойности, а затем ударил в стекло и уехал", – пишут в Сети.

Что говорит гонщик

Сам Алексей на своей странице в Facebook рассказал, что просто тянулся в пробке, хотел перестроиться в другой ряд для совершения маневра вправо, но заметил, что по полосе для общественного транспорта несется Skoda, водитель которого затормозил и начал оскорблять Алексея

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"Мчит, моргает, дудит. Притормозил. Пропускаю, ему наверное очень надо, торопится человек. И тут оно притормаживает, открывает окно и начинает рыгать буквами. Смешно так психует, угрожает, негодует", – написал он.

По предварительной информации, полиция в конфликт не вмешивалась. Никто из участников происшествия в органы не обращался.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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