Уклонение от уплаты налогов на 9 млн грн: в "Киевском метрополитене" проводят обыски

В прокуратуре подозревают уклонения при строительстве новых станций метро на Виноградарь – следователи в офисе коммунального предприятия

Киевская прокуратура начала обыски в КП "Киевский метрополитен", следователи подозревают уклонения от уплаты налогов при строительстве метро на Виноградарь. Сумму ущерба оценивают в девять миллионов гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба.



Правоохранители сообщили, что в течение 2020 года работники ПАО "Киевметрострой" строили новые станции Сырецко-Печерской линии метро. Работы выполнялись по заказу КП "Киевский метрополитен".

"Киевметрострой" заказывало работы по ремонту оборудования у сообщества, полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности. Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет около 9 млн грн", – говорится в сообщении.

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Кроме того, следователи установили, что "Киевметрострой" сдавало в аренду аффилированному предприятию собственные производственные мощности. На них КП производило железобетонные конструкции, а бюджетные средства перечислялись на аффилированное предприятие.

"13.05.2021 на основании постановления суда начато проведение обыска в офисном помещении КП "Киевский Метрополитен" с целью отыскания финансовых документов и фиксации сведений о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины", – сообщили в прокуратуре.

/ Фото: пресс-служба прокуратуры

Ранее мы сообщали, что чиновники КГГА систематически требовали деньги за незаконную аренду торговых точек в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.