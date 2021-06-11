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"Укрзализниця" запускает дополнительные рейсы Киев – аэропорт "Борисполь": расписание

11 июня 2021 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В компании объяснили, что с приходом лета пассажиропоток увеличился на 30% – теперь экспресс будет курсировать чаще

"Укрзализныця" с сегодняшнего дня запускает дополнительные рейсы из Киева в аэропорт "Борисполь" в связи с резким увеличением пассажиропотока с приходом лета.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что спрос пассажиров на экспресс из Киева в аэропорт и обратно растет. Так, в мае заполненность этого маршрута в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня эта цифра достигала 71%.

Поэтому с 11 июня по этому маршруту начнет курсировать отремонтированный рельсовый автобус Pesa. Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов.

Расписание новых рейсов по маршруту Киев-Пассажирский – аэропорт "Борисполь":

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  • № 804 – отправка в 01:00, прибытие в 01:40;
  • № 808 – отправка в 03:00, прибытие в 03:40;
  • № 810 – отправка в 04:52, прибытие в 05:32;
  • № 812 – отправка в 05:43, прибытие в 06:23;
  • № 838 – отправка в 15:45, прибытие в 16:25;
  • № 852 – отправка в 20:42, прибытие в 21:22.
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По маршруту аэропорт "Борисполь" – Киев-Пассажирский:

  • № 801 – отправка в 00:58, прибытие в 01:41;
  • № 805 – отправка в 02:48, прибытие в 03:33;
  • № 809 – отправка в 05:37, прибытие в 06:20;
  • № 811 – отправка в 06:43, прибытие в 07:30;
  • № 837 – отправка в 16:38, прибытие в 17:19;
  • № 851 – отправка в 21:28, прибытие в 22:10;
  • № 857 – отправка в 23:56, прибытие в 00:38.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях "Укрзализныця" возобновила поезд Черкассы – Львов. Поезд 95/96 "Тясмин" будет иметь 22 остановки во всех областях от Днепра до Галичины.

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