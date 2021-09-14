"Укрзализныця" изменила маршрут рейсов Львов – Запорожье и Киев – Кривой Рог

В связи с проведением ремонтных работ на путях перегона Роковатая – Саксагань участка Кривой Рог – Пятихатки в ноябре изменится маршрут следования поездов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Поезд №120/119 Львов – Запорожье будет курсировать 1, 2 и 3 ноября через станцию Долинская. Поезд не будет заходить на станции Знаменка, Користовка, Александрия и Роковатая.
Поезд № 76/75 Киев – Кривой Рог отправлением из Кривого Рога и обратно 2 и 3 ноября будет следовать измененным маршрутом через станцию Долинская. Поезд не будет заходить на станции Знаменка, Користовка, Александрия и Роковатая.
Ближайшие планы "Укрзализныци"
Сейчас компания:
- закупает 100 пассажирских вагонов украинского производства;
- наращивает темпы капитально-восстановительных ремонтов;
- проектирует принципиально новые типы плацкартных вагонов.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что:
- "Укрзализныця" начала тестировать поездStadler FLIRT для запуска на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички;
- в рамках президентской программы "Большая стройка" "Укрзализныця" (УЗ) начинает электрификацию участка Черкассы – им. Т. Шевченко. Это позволит улучшить железнодорожное сообщение, уменьшить эксплуатационные расходы, а также выбросы в окружающую среду.