Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Презентация Apple - каким будет новый IPhone Презентация Apple - каким будет новый IPhone ⚽ Динамо - Бенфика: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

"Укрзализныця" изменила маршрут рейсов Львов – Запорожье и Киев – Кривой Рог

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 сентября, 16:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
1, 2 и 3 ноября поезда будут ходить через станцию ​​Долинская
Некоторые украинцы считают сервис "Укрзализныци" неудовлетворительным
Некоторые украинцы считают сервис "Укрзализныци" неудовлетворительным / Фото: Укрзализныця

В связи с проведением ремонтных работ на путях перегона Роковатая – Саксагань участка Кривой Рог – Пятихатки в ноябре изменится маршрут следования поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Реклама

Поезд №120/119 Львов – Запорожье будет курсировать 1, 2 и 3 ноября через станцию ​​Долинская. Поезд не будет заходить на станции Знаменка, Користовка, Александрия и Роковатая.

Поезд № 76/75 Киев – Кривой Рог отправлением из Кривого Рога и обратно 2 и 3 ноября будет следовать измененным маршрутом через станцию Долинская. Поезд не будет заходить на станции Знаменка, Користовка, Александрия и Роковатая.

Ближайшие планы "Укрзализныци"

Сейчас компания:

  • закупает 100 пассажирских вагонов украинского производства;
  • наращивает темпы капитально-восстановительных ремонтов;
  • проектирует принципиально новые типы плацкартных вагонов.
Реклама

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.69

Евро (€)

31.45

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
3 332 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять