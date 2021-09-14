"Укрзализныця" изменила маршрут рейсов Львов – Запорожье и Киев – Кривой Рог

1, 2 и 3 ноября поезда будут ходить через станцию ​​Долинская

Некоторые украинцы считают сервис "Укрзализныци" неудовлетворительным / Фото: Укрзализныця

В связи с проведением ремонтных работ на путях перегона Роковатая – Саксагань участка Кривой Рог – Пятихатки в ноябре изменится маршрут следования поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Поезд №120/119 Львов – Запорожье будет курсировать 1, 2 и 3 ноября через станцию ​​Долинская. Поезд не будет заходить на станции Знаменка, Користовка, Александрия и Роковатая.

Поезд № 76/75 Киев – Кривой Рог отправлением из Кривого Рога и обратно 2 и 3 ноября будет следовать измененным маршрутом через станцию Долинская. Поезд не будет заходить на станции Знаменка, Користовка, Александрия и Роковатая.

Ближайшие планы "Укрзализныци"

Сейчас компания:

закупает 100 пассажирских вагонов украинского производства;

наращивает темпы капитально-восстановительных ремонтов;

проектирует принципиально новые типы плацкартных вагонов.

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