Укрзализныця ускоряет поезд из Киева в Бердянск: расписание

В компании просят, планируя свои путешествия, учесть эти изменения и при необходимости откорректировать маршрут

Укрзализныця изменила расписание поезда Киев-Бердянск. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" меняет расписание и маршрут следования поезда №227/228 Киев-Бердянск. Отмечается, что с 6 июля этот ежедневный поезд будет находиться в пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем ранее.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет отправляться из столицы в 19:19 и будет прибывать на азовский курорт в 10:40. Изменения графика коснулись и обратного маршрута поезда №228 Бердянск-Киев.

"Он будет отправляться по старому расписанию в 17:22 и будет прибывать в Киев в 9:18 – на 37 минут ранее, чем по предыдущему расписанию", – пишут в сообщении.

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Остановка на станции Днепр-Лоцманская будет отменена, вместо нее в обоих направлениях поезд будет следовать через станцию ​​Днепр-Главный. Также прибытие и отправка по станции им. Тараса Шевченко в направлении из Бердянска на Киев будет ранее – в 05:54-05:57 (вместо 05:55-06:15).

Ранее мы сообщали, что с 1 июня "Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Австрией и Венгрией, поезд Киев – Вена курсирует ежедневно.