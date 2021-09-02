"Укрзализныця" запустила дополнительную электричку с остановкой в Броварах: маршрут и график

Компания "Укрзализныця" запустили дополнительный современный электропоезд по маршруту "Киев – Нежин", который будет останавливаться в Броварах.
Об этом сообщает КОДА.
"Из Броваров он будет отправляться в 07:02 и прибывать в Киев на Северную платформу уже в 7:38. В обратном направлении отправляться из столицы в 17:03 и прибывать в Бровары в 17:47", – говорится в сообщении.
Билет на электропоезд стоит 15 гривен, а добраться ним из Броваров можно всего лишь за 36 минут.
Электричка оборудована всеми удобствами для пассажиров. В ней есть держатели для велосипедов, специальные места и туалеты для людей с инвалидностью, столики для пеленания малышей и прочее.
Ближайшие планы "Укрзализныци"
Сейчас компания:
- закупает 100 пассажирских вагонов украинского производства;
- наращивает темпы капитально-восстановительных ремонтов;
- проектирует принципиально новые типы плацкартных вагонов.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что:
- "Укрзализныця" начала тестировать поезд Stadler FLIRT для запуска на маршруте пригородного сообщения Киева и городской электрички.
- в пределах президентской программы "Большая стройка" "Укрзализныця" (УЗ) начинает электрификацию участка Черкассы – им. Т. Шевченко. Это позволит улучшить железнодорожное сообщение, уменьшить эксплуатационные расходы, а также выбросы в окружающую среду.