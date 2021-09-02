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"Укрзализныця" запустила дополнительную электричку с остановкой в Броварах: маршрут и график

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
2 сентября, 14:37
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Добраться электропоездом до Киева можно всего лишь за 36 минут
Современный поезд будет ездить по маршруту "Киев - Нежин"/Фото: коллаж "Сегодня"
Современный поезд будет ездить по маршруту "Киев - Нежин"/Фото: коллаж "Сегодня"

Компания "Укрзализныця" запустили дополнительный современный электропоезд по маршруту "Киев – Нежин", который будет останавливаться в Броварах.

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Об этом сообщает КОДА.

"Из Броваров он будет отправляться в 07:02 и прибывать в Киев на Северную платформу уже в 7:38. В обратном направлении отправляться из столицы в 17:03 и прибывать в Бровары в 17:47", – говорится в сообщении.

Билет на электропоезд стоит 15 гривен, а добраться ним из Броваров можно всего лишь за 36 минут.

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Электричка оборудована всеми удобствами для пассажиров. В ней есть держатели для велосипедов, специальные места и туалеты для людей с инвалидностью, столики для пеленания малышей и прочее.

Ближайшие планы "Укрзализныци"

Сейчас компания:

  • закупает 100 пассажирских вагонов украинского производства;
  • наращивает темпы капитально-восстановительных ремонтов;
  • проектирует принципиально новые типы плацкартных вагонов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что:

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