"Укрзализныця" запустила новые поезда между Киевом и Белой Церковью: расписание

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на три направления / Фото: Flickr
Ранее "Укрзализныця" ускорила поезд из Киева в Бердянск, а теперь запустила два новых утренних и вечерних рейса в пригород столицы между Киевом и Белой Церковью.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Курсировать оба поезда будут по будним, причем время их пути будет сокращено на 20 минут.
Поезд № 7027/7028 Белая Церковь – Киев:
- Белая Церковь – 6:17;
- Устиновка – 6:29;
- Фастов-2 – 6:39;
- Фастов-1 – 6:47;
- Сорочий Брод – 6:57;
- Мотовиловка – 7:03;
- Васильков-1 – 7:10;
- Боярка – 7:19;
- Вишневое – 7:25;
- Киев-Волынский – 7:30;
- Киев-Пассажирский – 07:40.
Поезд № 7045/7046 Киев – Белая Церковь:
- Киев-Пассажирский – 18:05;
- Киев-Волынский – 18:15;
- Вишневое – 18:20;
- Боярка – 18:26;
- Васильков-1 – 18:35;
- Мотовиловка – 18:42;
- Сорочий Брод – 18:48;
- Фастов-1 – 18:56;
- Фастов-2 – 19:06;
- Устиновка – 19:16;
- Белая Церковь – 19:28.
Отмечается, что 100% расходов за перевозку граждан льготных категорий "Укрзализныце" согласились компенсировать территориальные общины Белой Церкви и Фастов.
Напомним, что с 7 июля поезд № 117/118 сообщением Черновцы – Чернигов с 7 июля восстановил ежедневное курсирование вместо курсирования через день.
А в июне Авдеевку в Донецкой области и Днепр соединил новый железнодорожный маршрут. Время в пути – 4,5 часа.