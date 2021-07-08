"Укрзализныця" запустила новые поезда между Киевом и Белой Церковью: расписание

Курсировать утренний и вечерний поезда будут по будним, причем время их пути будет сокращено на 20 минут

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на три направления / Фото: Flickr

Ранее "Укрзализныця" ускорила поезд из Киева в Бердянск, а теперь запустила два новых утренних и вечерних рейса в пригород столицы между Киевом и Белой Церковью.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Курсировать оба поезда будут по будним, причем время их пути будет сокращено на 20 минут.

Поезд № 7027/7028 Белая Церковь – Киев:

Белая Церковь – 6:17;

Устиновка – 6:29;

Фастов-2 – 6:39;

Фастов-1 – 6:47;

Сорочий Брод – 6:57;

Мотовиловка – 7:03;

Васильков-1 – 7:10;

Боярка – 7:19;

Вишневое – 7:25;

Киев-Волынский – 7:30;

Киев-Пассажирский – 07:40.

Поезд № 7045/7046 Киев – Белая Церковь:

Киев-Пассажирский – 18:05;

Киев-Волынский – 18:15;

Вишневое – 18:20;

Боярка – 18:26;

Васильков-1 – 18:35;

Мотовиловка – 18:42;

Сорочий Брод – 18:48;

Фастов-1 – 18:56;

Фастов-2 – 19:06;

Устиновка – 19:16;

Белая Церковь – 19:28.

Отмечается, что 100% расходов за перевозку граждан льготных категорий "Укрзализныце" согласились компенсировать территориальные общины Белой Церкви и Фастов.

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Напомним, что с 7 июля поезд № 117/118 сообщением Черновцы – Чернигов с 7 июля восстановил ежедневное курсирование вместо курсирования через день.

А в июне Авдеевку в Донецкой области и Днепр соединил новый железнодорожный маршрут. Время в пути – 4,5 часа.