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"Укрзализныця" запустила новые поезда между Киевом и Белой Церковью: расписание

8 июля 2021 7:06

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Курсировать утренний и вечерний поезда будут по будним, причем время их пути будет сокращено на 20 минут

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на три направления

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на три направления / Фото: Flickr

Ранее "Укрзализныця" ускорила поезд из Киева в Бердянск, а теперь запустила два новых утренних и вечерних рейса в пригород столицы между Киевом и Белой Церковью.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Курсировать оба поезда будут по будним, причем время их пути будет сокращено на 20 минут.

    Поезд № 7027/7028 Белая Церковь – Киев:

    • Белая Церковь – 6:17;
    • Устиновка – 6:29;
    • Фастов-2 – 6:39;
    • Фастов-1 – 6:47;
    • Сорочий Брод – 6:57;
    • Мотовиловка – 7:03;
    • Васильков-1 – 7:10;
    • Боярка – 7:19;
    • Вишневое – 7:25;
    • Киев-Волынский – 7:30;
    • Киев-Пассажирский – 07:40.

    Поезд № 7045/7046 Киев – Белая Церковь:

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    • Киев-Пассажирский – 18:05;
    • Киев-Волынский – 18:15;
    • Вишневое – 18:20;
    • Боярка – 18:26;
    • Васильков-1 – 18:35;
    • Мотовиловка – 18:42;
    • Сорочий Брод – 18:48;
    • Фастов-1 – 18:56;
    • Фастов-2 – 19:06;
    • Устиновка – 19:16;
    • Белая Церковь – 19:28.

    Отмечается, что 100% расходов за перевозку граждан льготных категорий "Укрзализныце" согласились компенсировать территориальные общины Белой Церкви и Фастов.

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    Напомним, что с 7 июля поезд № 117/118 сообщением Черновцы – Чернигов с 7 июля восстановил ежедневное курсирование вместо курсирования через день.

    А в июне Авдеевку в Донецкой области и Днепр соединил новый железнодорожный маршрут. Время в пути – 4,5 часа.

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