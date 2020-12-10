Українська
$ 28,04
33,96
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Ужесточение карантина: стало известно, как будет работать метро в январе

10 декабря, 10:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В пассажирских зонах и подвижном составе проводят усиленную дезинфекцию

В Киеве метрополитен будет работать во время карантина с 8 по 24 января.

Реклама

Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook.

"Призываю пользоваться общественным транспортом как наземным, так и подземным, при реальной необходимости", – говорится в сообщении.

По информации Брагинского, в пассажирских зонах и подвижном составе проводят усиленную дезинфекцию.

В тренде
Тотальное тестирование на коронавируc: что будет в Киеве
Реклама

В метрополитене призывают соблюдать простые правила – носить маску и мыть руки после улицы. Оставаться дома, если почувствовали признаки болезни.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по результатам локдауна в январе ожидается спад заболеваемости около 50%.

Напомним, в ближайшее время Украина снова погрузится в локдаун – Кабмин утвердил новую дату и список ограничений, которые будут действовать во время зимнего карантина.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев метро карантин метрополитен подземка коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве требуют декоммунизировать еще не существующую станцию метро
В Киеве требуют декоммунизировать еще не существующую станцию метроТранспорт
Без вариантов: локдаун в Киеве закроет школы и детские садики
Без вариантов: локдаун в Киеве закроет школы и детские садикиТранспорт
Остановка транспорта и закрытие школ: что говорят о возможном локдауне в городах
Остановка транспорта и закрытие школ: что говорят о возможном локдауне в городахУкраина
Могут открывать по графику: как будет работать метро в Киеве во время локдауна
Могут открывать по графику: как будет работать метро в Киеве во время локдаунаТранспорт
Штрафы за маски: наказывать, предупреждать или учить
Штрафы за маски: наказывать, предупреждать или учитьУкраина
В Киевской области женщина прыгнула под поезд (видео)
В Киевской области женщина прыгнула под поезд (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять