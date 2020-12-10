Ужесточение карантина: стало известно, как будет работать метро в январе

В Киеве метрополитен будет работать во время карантина с 8 по 24 января.
Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook.
"Призываю пользоваться общественным транспортом как наземным, так и подземным, при реальной необходимости", – говорится в сообщении.
По информации Брагинского, в пассажирских зонах и подвижном составе проводят усиленную дезинфекцию.
В метрополитене призывают соблюдать простые правила – носить маску и мыть руки после улицы. Оставаться дома, если почувствовали признаки болезни.
Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что по результатам локдауна в январе ожидается спад заболеваемости около 50%.
Напомним, в ближайшее время Украина снова погрузится в локдаун – Кабмин утвердил новую дату и список ограничений, которые будут действовать во время зимнего карантина.
Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк