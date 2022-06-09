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В адскую жару киевлян заставили стоять у входа в метро: в чем причина

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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9 июня, 15:59
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Пассажирам стоит запомнить, что наземные станции не являются укрытием и в них не пускают во время воздушной тревоги
Во время воздушной тревоги в метро не пускают
Во время воздушной тревоги в метро не пускают / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве заметили большое скопление людей возле станций метро "Левобережная", "Лесная", "Черниговская". Люди стоят на жаре в очереди, ожидая, когда после окончания воздушной тревоги их пустят на станцию. Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня" Александр Марущак.

В Киевском метрополитене нам пояснили, что во время сигнала "воздушная тревога" наземные станции метро по красной ветке прекращают свою работу и поезда на открытом участке не ездят. Поэтому лучше не образовывать очереди возле наземных станций метро, а искать ближайшие укрытие, чтобы переждать опасность.

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"Когда звучит сигнал воздушной тревоги – наземные станции не работают. Они не являются укрытиями", – пояснила сайту "Сегодня" заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

А вот на глубоких станциях метрополитена можно пройти на перрон и переждать опасность. Когда в городе включается сигнал "воздушная тревога", то сотрудники метрополитена получают об этом извещение. Через ручной контроль возле контролера пассажиры могут бесплатно пройти на станцию.

Ситуация в Киеве

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