В аэропорту "Борисполь" ЧП: техтранспорт врезался в турбину самолета (фото)

Представители аэропорта не рассказывают подробности инцидента

В "Борисполе" повредили турбину самолета / Фото: Коллаж: Сегодня

В аэропорту "Борисполь" 29 ноября произошло ЧП. Корреспонденту "Сегодня", подтвердили факт происшествия на взлетной полосе, где, по неофициальным данным, технологический транспорт столкнулся с турбиной самолета.

"Уточняем, что столкновение произошло не по вине аэропорта. Все разъяснения мы обнародуем в самое ближайшее время", – сообщили нам сотрудники аэропорта.

В аэропорту произошло ЧП / Фото: Киев Сейчас

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"Борисполь" вошел в рейтинг самых эффективных в Европе

В рейтинге аэропортов с пассажиропотоком от 10 до 25 миллионов пассажиров международный аэропорт "Борисполь" занял четвертое место. Пассажиропоток аэропорта восстанавливается, есть положительная динамика трафика.

Об этом говорится в отчете, который опубликовал Международный совет аэропортов.

"Команда аэропорта активно работает над привлечением новых авиакомпаний и улучшением сервисов аэропорта. Так, в этом месяце начала полеты к нам авиакомпания Eurowings и 26 сентября после длительного перерыва возобновит полеты Uzbekistan Airways. Поэтому очередное попадание в авторитетных рейтингов – закономерно", – отметил генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.

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