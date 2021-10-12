Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В аэропорту "Борисполь" негде парковаться? Мы проверили слухи

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
12 октября, 08:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Сети пишут, якобы рядом с терминалом D нет свободных мест и проще ехать в аэропорт на такси – что ответили в пресс-службе
В Сети пишут, якобы на парковке в "Борисполе" закончились места
В Сети пишут, якобы на парковке в "Борисполе" закончились места / Фото: Коллаж: Сегодня

Пользователи социальных сетей сообщают, что в международном аэропорту "Борисполь" возник дефицит мест для длительной стоянки автомобилей, а именно на многоуровневом паркинге рядом с терминалом D.

Сайт "Сегодня" проверил, правда ли это.

Реклама

Сообщается, что свободных мест нет, а некоторые автовладельцы оставляют автомобили в проездах. Люди пишут, что проще добираться в аэропорт на такси, чтобы не мучится с проблемой, где оставить машину.

Что сказали в аэропорту?

В международном аэропорту "Борисполь" заверяют, что возле терминала D достаточно парковочных мест для всех желающих. Общий уровень загруженности – около 75%.

"По состоянию на сегодня, возле терминала D можно припарковать автомобили на длительный срок на 1 и 2 этажах многоуровневого паркинга. Также работают парковочные площадки – Р5, Р6, Р7, Р8. На кратковременных площадках можно припарковать автомобиль более чем на сутки", – сказали в пресс-службе аэропорта.

Там добавляют, что ремонтные работы ведутся на парковочных площадка Р1 и Р3. Их планируют открыть для автомобилистов на следующей неделе.

Реклама

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.36

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять