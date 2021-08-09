В аэропорту "Борисполь" открыли пункт вакцинации. Как получить прививку

В помещении терминала D на 1 этаже можно получить прививку от коронавируса с 9:00 до 15:00. Медики будут работать ежедневно

В аэропорту "Борисполь" могут вакцинироваться все желающие граждане Украины. Коллаж "Сегодня"

В Украине открыли пункт массовой вакцинации в еще одном аэропорту. С 9 августа получить прививку можно и в "Борисполе".

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Об этом сообщили на странице международного аэропорта.

Как и когда можно вакцинироваться?

Вакцинация будет проходить в помещении терминала D на 1 этаже, ежедневно с 9:00 до 15:00.

Прививаться вакциной CoronoVac и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

Вакцинацию проводят бесплатно, без предварительной записи, в формате живой очереди.

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Что нужно взять с собой:

паспорт гражданина Украины или его копию;

идентификационный код;

мобильный телефон.

Пункт открыли согласно решению Минздрава Украины. Вакцинацию проводит бригада КНП "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи".

Правила пересечения границы во время эпидемии

Для иностранцев при пересечении границы с Украиной обязательна самоизоляция. Контролировать их будут с помощью приложения "Вдома". Оно предназначено для контакта с человеком и контроля за соблюдением самоизоляции.

Как проходит контроль?

Человеку на самоизоляции в приложении приходят сообщения в произвольные промежутки времени днем.

В течение 15 минут пользователь делает фото лица и отправляет в систему.

Программа сравнивает фото с тем, что человек делал во время установки и проверяет геолокацию телефона в момент фотографирования.

Напомним, в Украине изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев. Им нужно предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной станет самоизоляция.

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Кроме того, в связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" добавила еще один состав из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Также увеличили вместимость уже имеющихся рейсов.