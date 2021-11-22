В аэропорту "Борисполь" поймали более 20 пассажиров с фейковыми COVID-сертификатами

По данному факту полиция открыла уголовные производства

В "Борисполе" поймали пассажиров с поддельными сертификатами. Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь" полиция за три дня задержала 25 человек с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Киевской области.

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Подробности

По данному факту полиция открыла уголовные производства по статье 358 Уголовного кодекса Украины – подделка и использование поддельных документов. Каждый случай рассмотрят отдельно и дадут им соответствующую правовую квалификацию.

Что грозит?

Санкции статьи предусматривают штраф до тысячи не облагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

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Скандал с сестрами Савченко

22 октября полиция сообщила, что в аэропорту "Борисполь" сестры Савченко попались на поддельных COVID-сертификатах , когда пытались вернуться в Украину. Документы изъяли на экспертизу, а следователи готовят сестрам подозрения – открыто уголовное производство.

, когда пытались вернуться в Украину. Документы изъяли на экспертизу, а следователи готовят сестрам подозрения – открыто уголовное производство. В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая в Верховной Раде, пригрозил Савченко ответственностью за поддельный документ. Он пообещал, что разбираться будут строго по закону.

за поддельный документ. Он пообещал, что разбираться будут строго по закону. А что говорит закон? Согласно статье 358 УК (по которой открыли дело на сестер Савченко), за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму до 850 гривен или ограничение свободы на срок до двух лет. За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.

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