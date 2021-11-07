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В аэропорту "Борисполь" поймали людей с фейковыми COVID-сертификатами

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
7 ноября, 14:00
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По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация
В аэропорту "Борисполь" обнаружили фейковые сертификаты о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"
В аэропорту "Борисполь" обнаружили фейковые сертификаты о вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

В аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили 17 COVID-сертификатов с признаками подделки.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Подробности

Как стало известно, 5 ноября на территории аэропорта 7 человек предъявили поддельные документы о вакцинации и еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября.

Открыты уголовные производства

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

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Скандал с сестрами Савченко

  • 22 октября полиция сообщила, что в аэропорту "Борисполь" сестры Савченко попались на поддельных COVID-сертификатах, когда пытались вернуться в Украину. Документы изъяли на экспертизу, а следователи готовят сестрам подозрения – открыто уголовное производство.
  • В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая в Верховной Раде, пригрозил Савченко ответственностью за поддельный документ. Он пообещал, что разбираться будут строго по закону.
  • А что говорит закон? Согласно статье 358 УК (по которой открыли дело на сестер Савченко), за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму до 850 гривен или ограничение свободы на срок до двух лет. За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.

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