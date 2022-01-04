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В аэропорту "Борисполь" поймали почти 20 пассажиров с фейковыми COVID-сертификатами

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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4 января, 10:40
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По каждому из фактов будет проведена соответствующая проверка
В "Борисполе" задержали 19 человек
В "Борисполе" задержали 19 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В период с 28 декабря по 3 января на территории аэропорта "Борисполь" задержали пассажиров – 19 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

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"Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Для кого могут продлить срок действия COVID-сертификата?

В Украине планируют перевыпустить сертификаты вакцинации для тех, кто сделал прививку бустерной дозой вакцины от коронавируса.

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В середине января будет финальная модель, как продолжат сертификаты от коронавируса в "Дії". Их хотят перевыпустить.

По словам главного санврача Украины Игоря Кузина, сейчас над этим работают.

"Вероятнее всего, с 15 января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты в "Дії". Техническая возможность существует: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата", – отметил Кузин.

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