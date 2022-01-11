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В аэропорту "Борисполь" у пассажирки в чемодане нашли запрещенные препараты (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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11 января, 14:40
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В составе данных препаратов содержится псевдоэфедрин
Украинка хотела незаконно провезти препараты
Украинка хотела незаконно провезти препараты / Фото: Коллаж: Сегодня

Туристка попыталась ввезти в Украину через аэропорт "Борисполь" препараты с прекурсорами. 24 упаковки нашли в багаже у пассажирки.

Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.

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У 56-летней украинки, прибывшей в Украину из Египта чартерным рейсом, киевские таможенники совместно с пограничниками обнаружили 480 таблеток, содержащих в своем составе псевдоэфедрин.

Туристка прилетела из Египта
Туристка прилетела из Египта / Фото: Киевская таможня

"Почти полтысячи таблеток препарата "1,2,3", а это 24 упаковки, находились в багаже ​​женщины. Рецепта на перемещаемые лекарственные средства у гражданки не было. Из-за нарушения порядка прохождения таможенного контроля на зеленом коридоре Киевской таможней составлен админпротокол по ст. 471 Таможенного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

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Таблетки "1,2,3" запрещены в Украине
Таблетки "1,2,3" запрещены в Украине / Фото: Киевская таможня

Лекарственные средства изъяты.

Вход в аэропорт "Борисполь" теперь свободен для всех

Отныне вход в Международный аэропорт "Борисполь" свободен для всех, даже для сопровождающих. Администрация отмечает: следует соблюдать необходимые санитарные нормы, а именно – применять средства индивидуальной защиты (респираторы или маски). При этом на входе в терминал работники аэропорта меряют температуру тела.

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Условия входа на территорию аэропорта:

  • Температура тела не должна превышать 37,2 градуса. Если выше, то, к сожалению, вас в аэропорт не пропустят.
  • Гражданам не нужно предъявлять на входе документ по тестированию на COVID-19, вакцинации от COVID-19 или выздоровления лица от COVID-19.

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