В аэропорту "Борисполь" участились кражи. У пассажира исчезли два iPhone

27 людей написали заявления о кражах в полицию, а у одного из них украли два дорогостоящих гаджета

Чаще всего у людей пропадают часы, мобильные телефоны, денежные средства / Фото: коллаж "Сегодня"

В аэропорту "Борисполь" бывает неспокойно – с начала 2021 года в полицию обратились 27 пассажиров, которые заявили о краже личных вещей. И это несмотря на то, что сотрудники полиции круглосуточно дежурят на территории терминала.

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Об этом сообщает "Сегодня".

"С начала 2021 года в дежурную часть отделения полиции №1 поступило 27 заявлений и сообщений, по которым возбуждены уголовные производства по ст. 185 (Кража). В основном это сообщения о кражах личных вещей пассажиров, таких как: часы, мобильные телефоны, денежные средства", – рассказывают в полиции Киевской области.

В конце мая в отделение полиции № 1 (аэропорт Борисполь) обратился гражданин Украины, который прилетел самолетом рейса "Дубаи – Киев" и сообщил, что с его багажа исчезли два мобильных телефона Apple iPhone.

Проведенным досудебным расследованием установлено, что процесс разгрузки багажа пассажиров в аэропорту "Борисполь" происходит согласно технологическому процессу, без нарушений и под контролем работников аэропорта, как визуально, так и путем проведения съемки видеорегистратором.

"Правоохранителями были просмотрены видеозаписи обслуживание багажа пассажиров, прибывших рейса "Дубаи-Киев", факт кражи из багажа гражданина Украины мобильных телефонов своего подтверждения не нашел. Следствием было установлено, что кража была совершена не на территории Украины", – отмечают в полиции области.

Напомним, в Украине изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев. Им нужно предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной станет самоизоляция.

Кроме того, в связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" добавила еще один состав из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Также увеличили вместимость уже имеющихся рейсов.