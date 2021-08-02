Українська
$ 26,82
31,89
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В аэропорту "Борисполь" вылет самолета в Египет ждут уже 10 часов: что произошло

2 августа 2021 12:08

Виктория Барановская Виктория Барановская

Срочная новость

Срочная новость / Фото: Сегодня

В международном аэропорту "Борисполь" задерживается вылет самолета авиакомпании Sky Up Airlines. На этот раз перенесли время вылета самолета в Хургаду. Воздушное судно должно было вылететь из Киева в 2:15, но вылет ожидается только в 12:15.

Реклама

В аэропорту "Борисполь" отмечают, что самолет задерживается не по вине терминала.

"Самолет в Хургаду задерживается не по нашей вине. Причину задержки рейса нужно уточнять у представителей авиакомпании", – рассказали в пресс-службе аэропорта "Борисполь".

В тренде
В Киеве "сторонник ДНР" открыл стрельбу по людям (обновлено)
Мужчина совершил один выстрел. Фото: скриншот из видео

В авиакомпании Sky Up Airlines отмечают, что про изменения времени вылета самолета, всех пассажиров информируют письмами на электронную почту или сообщениями на мобильный телефон.

Дополняется...

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В международном аэропорту
В международном аэропорту "Борисполь" отменили рейс в Италию: что произошлоТранспорт
Тайны киевского метрополитена: кованный вождь, бактерии-вредители и потоп
Тайны киевского метрополитена: кованный вождь, бактерии-вредители и потопТранспорт
Не для простых людей. Как в международном аэропорту
Не для простых людей. Как в международном аэропорту "Борисполь" обслуживают виповТранспорт
Киевлянам показали новые маршрутки: как выглядят и что там будет нового (фото, видео)
Киевлянам показали новые маршрутки: как выглядят и что там будет нового (фото, видео)Транспорт
"Укрзализныця" запустила 8 дополнительных электричек: расписаниеТранспорт
Более 350 тысяч участников и огромные пробки. В Киеве прошел крестный ход (видео)
Более 350 тысяч участников и огромные пробки. В Киеве прошел крестный ход (видео)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять