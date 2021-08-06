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В аэропорту "Киев" открыли пункт вакцинации против COVID-19: кому там будут делать прививки

6 августа 2021 21:11

Виктория Барановская Виктория Барановская

Центр вакцинации будет работать в терминале А, медики вакцинированным выдадут справку 063-о

В пункте будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech / Фото: коллаж "Сегодня"

В пункте будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech / Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 6 августа, в международном аэропорту "Киев" открыли пункт вакцинации против COVID-19. Там будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Украинцы, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт "Киев"(Жуляны) и не привиты ни одной дозой вакцины против COVID-19, могут вакцинироваться в терминале А, и сразу получить справку 063-о", – говорится в сообщении.

Вакцинировать пассажиров там будут в порядке живой очереди, а работать он в ближайшее время будет, с 6 по 8 августа, с 17:00 до 22:00.

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Для прививки не нужна декларация с семейным врачом. С собой нужно иметь только паспорт и индивидуальный налоговый номер.

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Напомним, что для иностранцев, при пересечении границы с Украиной обязательна самоизоляция. Контролировать их будут с помощью приложения "Вдома". Оно предназначено для контакта с лицом и контроля за соблюдением обязанной самоизоляции на время карантина. Контроль осуществляется с помощью регулярных сообщений в приложении в произвольные промежутки времени в течение дня и проверки соответствия фотографии лицу человека эталонной фотографии, сделанной во время установки мобильного приложения, и геолокации мобильного телефона в момент фотографирования. В случае получения уведомления гражданину необходимо в течение 15 минут с помощью приложения сделать фото своего лица на фоне окружающей среды, поэтому стоит держать свой смартфон всегда рядом. Сообщения в ночное время беспокоить не будут.

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