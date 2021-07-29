В "Борисполе" почти на 10 часов задерживается рейс в Турцию

В аэропорту пока не назвали причину задержки, но в Сети предполагают, что это связано с лесными пожарами в Анталии

В аэропорту задержка рейса в Турцию. Фото: коллаж "Сегодня"

В аэропорту "Борисполь" задерживается рейс в турецкий город Газипаша. Самолет должен был вылететь в провинцию Анталия в 3:05, но его вылет задерживается в 12:45.

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В международном аэропорту "Борисполь" подтверждают, что возникла большая задержка рейса Турцию.

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"Известно самолет с опозданием прилетел в Киев, соответственно он не сможет вылететь вовремя из Киева. Причины такой задержки рейса нам неизвестны, их нужно уточнять в авиакомпании Pegasus Airlines", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе аэропорта.

В случае таких задержек рейса авиакомпания обязана позаботится о пассажирах, которые ожидают вылета – предоставить им еду и воду.

Почему могли задержать рейс?

Хотя точную причину опоздания пока не назвали, в Сети предполагают, что это связано с масштабными лесными пожарами в Анталии.

От масштабного пожара в небе много дыма. Коллаж "Сегодня"

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Как пишет First, местные власти уже эвакуировали три квартала. Над тушением работают несколько самолетов, вертолетов и пожарные машины.

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