В "Борисполе" почти на 10 часов задерживается рейс в Турцию

В аэропорту задержка рейса в Турцию. Фото: коллаж "Сегодня"
В аэропорту "Борисполь" задерживается рейс в турецкий город Газипаша. Самолет должен был вылететь в провинцию Анталия в 3:05, но его вылет задерживается в 12:45.
В международном аэропорту "Борисполь" подтверждают, что возникла большая задержка рейса Турцию.
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"Известно самолет с опозданием прилетел в Киев, соответственно он не сможет вылететь вовремя из Киева. Причины такой задержки рейса нам неизвестны, их нужно уточнять в авиакомпании Pegasus Airlines", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе аэропорта.
В случае таких задержек рейса авиакомпания обязана позаботится о пассажирах, которые ожидают вылета – предоставить им еду и воду.
Почему могли задержать рейс?
Хотя точную причину опоздания пока не назвали, в Сети предполагают, что это связано с масштабными лесными пожарами в Анталии.
Как пишет First, местные власти уже эвакуировали три квартала. Над тушением работают несколько самолетов, вертолетов и пожарные машины.
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