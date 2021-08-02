В "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину. Для кого обязательна самоизоляция

При пересечении украинской границы иностранцам и украинцам придется установить приложение "Дома", но не всем

Новые правила начнут действовать с пятого августа / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев. Им нужно предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной станет самоизоляция.

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Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь".

Что изменилось?

С пятого августа для иностранцев станет обязательной самоизоляция в течении 10 дней. Она начинается через 72 часа после прибытия в Украину. Иностранец должен установить приложение "Дома" – при отказе или невозможности установить приложение иностранцу не разрешат въезд на территорию Украины.

Примечательно, что самоизоляция не начнется или прекратится в случае получения отрицательного теста на коронавирус.

Самоизоляция не нужна иностранцам со страховым полисом и документом, подтверждающим полную вакцинацию.

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Украинцам, которые возвращаются в Украину, тоже нужно пройти десятидневную самоизоляцию. Но, если у гражданина Украины есть справка о полной вакцинации или документ, который подтверждает получение одной дозы вакцины, то самоизоляция не нужна. Начинается ограничение через 72 часа после пересечения границы, но прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID.

Исключением стали лишь украинцы, которые возвращаются домой из России или Индии. Для них устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не подлежит прекращению ни при каких условиях.

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