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В "Борисполе" задержали иностранца с поддельным паспортом, которого полгода разыскивал Интерпол

8 августа 2021 18:46

Виктория Барановская Виктория Барановская

Гражданин Саудовской Аравии прилетел авиарейсом Эр-Рияд-Киев

Во время прохождения пограничного контроля иностранцем на него сработала база данных Интерпола / Фото: коллаж "Сегодня"

Во время прохождения пограничного контроля иностранцем на него сработала база данных Интерпола / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 8 августа, в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали разыскиваемого Интерполом иностранца. У него нашли еще и фальшивый паспорт.

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Об этом сообщает Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев".

Что случилось?

"В пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" задержали гражданина Саудовской Аравии. Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола", – говорится в сообщении.

Иностранец прилетел авиарейсом Эр-Рияд-Киев. Его разыскивали правоохранительные органы Кувейта в течение полугода. Задержанным оказался гражданин 1991 года рождения, он находился в международном розыске для ареста и последующей экстрадиции в Кувейт для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьями 45, 46, 126 и другие – разбой, похищение человека.

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Сейчас задержанного передали взаимодействующим подразделениям.

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