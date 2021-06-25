В "Борисполе" заработал новый коридор для ускоренного обслуживания пассажиров

В Терминале D "Борисполя" заработал Fast Track / Фото: коллаж "Сегодня"

В Международном аэропорту "Борисполь" заработал новый коридор для быстрого обслуживания пассажиров

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Об этом сообщает пресс-служба.

В аэропорту открыли новый коридор Fast Track в Терминале D, который оборудовали по последнему слову техники.

"Коридор оснащен элементами современной визуальной навигации и автоматизированной системой валидации, разработанными с учетом особенностей передвижения пассажиров в аэропорту и сценариев их прохождения через пункты контроля", – говорится в сообщении.

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Этот коридор не будет бесплатным, однако у желающих им воспользоваться будет возможность это сделать и ничего не заплатить.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничили движение транспорта в аэропорт "Борисполь". Дорога будет временно закрыта из-за ремонтных работ. Речь идет именно о 17-километровом участке (км 18 +000 – км 34 +950), который ведет к МА "Борисполь".

Напомним, что Международный аэропорт "Борисполь", где на днях открыли все входы к терминалу D, по итогам января-апреля вошел в ТОП-15 крупнейших аэропортов Европы по количеству пассажиров.