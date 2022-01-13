В "Борисполе" застряли полтысячи пассажиров. Мы узнали причину

В аэропорту "Борисполь" задерживается рейс в Ла-Роману – город в Доминиканской Республике. Как нам сообщили, задержка рейса произошла не по вине аэропорта.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
Что произошло
Самолет авиакомпании Azur Air Ukraine не мог вылететь в 3:00 ночи из Международного аэропорта "Борисполь" якобы из-за обледенения самолета.
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Рейс перенесли на 19:30. Об этом сообщается на табло аэропорта и на табло авиакомпании.
Что говорят в аэропорту
В аэропорту "Борисполь" сайту "Сегодня" пояснили, что задержка рейса произошла не по вине аэропорта, поэтому за разъяснениями посоветовали обратиться непосредственно в авиакомпанию.
"Самолет не вылетел из-за дополнительных технических работ", – сообщила нам представитель авиакомпании.
Там не подтвердили и не опровергли информацию про обледенение самолета.
В аэропорту вылет рейса ожидают порядка 500 пассажиров, очень большой авиалайнер.
"Пассажиров кормили на борту, когда они ожидали вылета. Сейчас в 13;00 их будут кормить горячей едой. Также им раздают воду. Всю информацию пассажиры получили. Некоторые из них не захотели ждать вылета в режимной зоне, часть из них вышла и уехала домой. Они вернутся к озвученной дате вылета", – пояснила нам представитель авиакомпании.
Аэропорт "Борисполь" вчера "минировали"
12 января на электронный адрес полиции Киевской области поступило сообщение о том, что аэропорт "Борисполь" заминирован. На место выезжали все экстренные службы.
На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась.
Копы обследовали помещения терминала "Д" и прилегающей территории аэропорта. Во время проверки каких-либо подозрительных предметов не обнаружили.
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