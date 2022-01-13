Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год ⚽ Милан - Дженоа: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В "Борисполе" застряли полтысячи пассажиров. Мы узнали причину

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 января, 13:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В аэропорту вылет рейса ожидают порядка 500 пассажиров, самолет якобы не смог вылететь из-за обледенения
Туристы застряли в "Борисполе"
Туристы застряли в "Борисполе" / Фото: Коллаж: Сегодня

В аэропорту "Борисполь" задерживается рейс в Ла-Роману – город в Доминиканской Республике. Как нам сообщили, задержка рейса произошла не по вине аэропорта.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

Реклама

Что произошло

Самолет авиакомпании Azur Air Ukraine не мог вылететь в 3:00 ночи из Международного аэропорта "Борисполь" якобы из-за обледенения самолета.

Рейс перенесли на 19:30. Об этом сообщается на табло аэропорта и на табло авиакомпании.

Реклама

Что говорят в аэропорту

В аэропорту "Борисполь" сайту "Сегодня" пояснили, что задержка рейса произошла не по вине аэропорта, поэтому за разъяснениями посоветовали обратиться непосредственно в авиакомпанию.

"Самолет не вылетел из-за дополнительных технических работ", – сообщила нам представитель авиакомпании.

Там не подтвердили и не опровергли информацию про обледенение самолета.

В аэропорту вылет рейса ожидают порядка 500 пассажиров, очень большой авиалайнер.

Реклама

"Пассажиров кормили на борту, когда они ожидали вылета. Сейчас в 13;00 их будут кормить горячей едой. Также им раздают воду. Всю информацию пассажиры получили. Некоторые из них не захотели ждать вылета в режимной зоне, часть из них вышла и уехала домой. Они вернутся к озвученной дате вылета", – пояснила нам представитель авиакомпании.

Аэропорт "Борисполь" вчера "минировали"

12 января на электронный адрес полиции Киевской области поступило сообщение о том, что аэропорт "Борисполь" заминирован. На место выезжали все экстренные службы.

На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась.

Копы обследовали помещения терминала "Д" и прилегающей территории аэропорта. Во время проверки каких-либо подозрительных предметов не обнаружили.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В дыму пять этажей! В Харькове горит университет Каразина – видео Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В "Борисполе" застряли полтысячи пассажиров. Мы узнали причину Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко "Выгнали на мороз и смеялись в лицо": мы поговорили с жительницей снесенного общежития в Киеве Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
13 января. Лев Мациевич. 145 лет назад, 13 января 1877 года, родился первый украинский авиатор, а также корабельный инженер, подводник, конструктор, политический деятель и патриот Лев Мациевич…
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 370

заболело за неделю в Киeвe

-8%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.71

Российский рубль (₽)

0.3718

Евро (€)

31.48

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять