В "Борисполе" застряли полтысячи пассажиров. Мы узнали причину

В аэропорту вылет рейса ожидают порядка 500 пассажиров, самолет якобы не смог вылететь из-за обледенения

Туристы застряли в "Борисполе" / Фото: Коллаж: Сегодня

В аэропорту "Борисполь" задерживается рейс в Ла-Роману – город в Доминиканской Республике. Как нам сообщили, задержка рейса произошла не по вине аэропорта.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

Реклама

Что произошло

Самолет авиакомпании Azur Air Ukraine не мог вылететь в 3:00 ночи из Международного аэропорта "Борисполь" якобы из-за обледенения самолета.

Рейс перенесли на 19:30. Об этом сообщается на табло аэропорта и на табло авиакомпании.

Реклама

Что говорят в аэропорту

В аэропорту "Борисполь" сайту "Сегодня" пояснили, что задержка рейса произошла не по вине аэропорта, поэтому за разъяснениями посоветовали обратиться непосредственно в авиакомпанию.

"Самолет не вылетел из-за дополнительных технических работ", – сообщила нам представитель авиакомпании.

Там не подтвердили и не опровергли информацию про обледенение самолета.

В аэропорту вылет рейса ожидают порядка 500 пассажиров, очень большой авиалайнер.

Реклама

"Пассажиров кормили на борту, когда они ожидали вылета. Сейчас в 13;00 их будут кормить горячей едой. Также им раздают воду. Всю информацию пассажиры получили. Некоторые из них не захотели ждать вылета в режимной зоне, часть из них вышла и уехала домой. Они вернутся к озвученной дате вылета", – пояснила нам представитель авиакомпании.

Аэропорт "Борисполь" вчера "минировали"

12 января на электронный адрес полиции Киевской области поступило сообщение о том, что аэропорт "Борисполь" заминирован. На место выезжали все экстренные службы.

На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась.

Копы обследовали помещения терминала "Д" и прилегающей территории аэропорта. Во время проверки каких-либо подозрительных предметов не обнаружили.

Ранее мы писали: