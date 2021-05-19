В центре Киева 30 мая ограничат движение транспорта: что произошло

На Крещатике, Жилянской, Большой Васильковской и других улицах в центре будет запрещено движение транспорта

В центре Киева 30 мая запретят движение транспорта. Фото: bigmir.net

В Киеве 30 мая состоится 28-й ежегодный благотворительный спортивный "Пробег под каштанами". В связи с этим будет запрещено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, запретят движение транспортных средств с 9:00 до 13:00 по маршруту: "Майдан Незалежности – улица Крещатик – улица Большая Васильковская – улица Саксаганского – улица Владимирская – улица Жилянская – улица Шота Руставели – улица Большая Васильковская – улица Крещатик – Майдан Незалежности".

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Отметим, что на время проведения "Пробега под каштанами" также изменит маршруты наземный пассажирский транспорт, курсирующий по этим улицам, о чем будет сообщено дополнительно.

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Ранее мы писали, что в последнее воскресенье мая украинская столица отмечает день рождения. Праздничная программа начнется 26 мая музыкальной экскурсией от Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого – Андреевским спуском.

Напомним, на Певческом поле проходит выставка цветов до 23 мая.