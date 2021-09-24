В центре Киева автомобиль на скорости врезался в пассажирский автобус

В Киеве сегодня утром, 24 сентября, произошло ДТП. Водитель внедорожника Lexus на улице Жилянской не справился с управлением и врезался в заднюю часть маршрутки.
Об этом сообщает Magnolia TV.
Столкновение джипа с маршруткой произошло прямо на остановке. На момент аварии в салоне автобуса находилось три пассажира.
Владелец авто объяснил, что у его автомобиля якобы отказали тормоза, поэтому автомобиль якобы стал неуправляемым.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.
А в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщением Киев – Вроцлав. В больницу попали 23 человека.
Также напомним, в Одесской области на трассе Киев – Одесса рейсовый автобус сообщением Киев – Кишинев столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.