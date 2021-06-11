В центре Киева из-за фестиваля ограничат движение транспорта: где не проехать (карта)

11 и 12 июня в столице ограничат движение на Софийской площади, улицах Малой Житомирской и Владимирской

В столице перекроют улицы из-за фестиваля / Фото: Информатор

В Киеве, 11 и 12 июня, перекроют движение несколькими центральными улицами. Причиной стало проведение фестиваля.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"11 и 12 июня с 16:00 до 23:00 в связи с проведением фестиваля предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке", – говорится в сообщении.

Также будут внесены изменения в движение общественного пассажирского транспорта, который курсирует по этим улицам.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на путепроводе через железную дорогу на улице Льва Толстого частично ограничат движение транспорта. Так, движение будет ограничено с 23:00 24 апреля по 10 июля.

Напомним, что в пятницу, 11 июня, в Киеве на улице Братиславской запустили полосу для движения общественного транспорта. Вскоре такие полосы появятся еще на нескольких улицах Киева.