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В центре Киева перекрыли движение транспорта: список улиц

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
24 октября, 10:21
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Перекрытие дорог — необходимое условие проведения любого массового соревнования и залог безопасности участников
В Киеве ограничили движение транспорта
В Киеве ограничили движение транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева в связи с проведением 12-го WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON 2021 ограничили движение транспорта 24 октября.

Об этом написала пресс-служба КГГА.

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Перекрыли с 05:00

  • ул. Аллы Тарасовой — с 05:00 до 22:00;
  • ул. Малая Житомирская — с 05:00 до 22:00;
  • ул. Трехсвятительская — с 05:00 до 22:00;
  • ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) — с 05:00 до 22:00;
  • ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) — с 05:00 до 22:00;

Перекрыли с 08:00

  • пл. Победы — с 08:00 до 10:30;
  • ул. Крещатик — с 08:00 до 12:00;
  • пл. Европейская — с 08:00 до 12:00;
  • ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) — с 08:00 до 16:00;
  • ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ра Шевченко) — с 08:00 до 12:00;
  • б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) — с 08:00 до 12:00;
  • б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) — с 08:00 до 10:30;
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) — с 08:00 до 12:00;
  • ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) — с 08:00 до 11:00;
  • ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) — с 08:00 до 11:00;
  • ул. Жилянская — с 08:00 до 11:00;
  • ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) — с 08:00 до 11:00;
  • пер. Музейный — с 08:00 до 12:00;
  • ул. М. Грушевского — с 08:00 до 12:00;
  • Петровская аллея — с 08:00 до 12:30;
  • Парковая дорога — с 08:00 до 12:30;
  • ул. Нижний Вал — с 08:00 до 15:30;
  • ул. Глыбочицкая — с 08:00 до 15:30;
  • Глыбочицкий проезд — с 08:00 до 15:30;
  • ул. Вячеслава Черновола — с 08:00 до 16:00;
  • ул. Сечевых Стрельцов — с 08:00 до 16:00.

Перекрыли с 08:30

  • Днепровский спуск (в направлении моста Патона) — с 08:30 до 13:00;
  • аллея Героев Крут — с 08:30 до 12:30;
  • ул. Лаврская — с 08:30 до 13:00;
  • ул. Запечерная — с 08:30 до 13:00;
  • б-р Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) — с 08:30 до 13:00;
  • ограничение движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов) — с 08:30 до 13:00;

Перекрыли с 08:45

  • просп. Соборности — с 8:45 до 13:00;
  • ул. Сверстюка — с 8:45 до 13:00;
  • Русановский канал — с 8:45 до 13:00;
  • ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) — с 8:45 до 13:00;
  • Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) — с 8:45 до 13:00;
  • Набережное шоссе (в направлении моста Патона) — с 8:45 до 13:30;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) — с 8:45 до 15:30;

Перекрыли с 09:00-09:30

  • ул. Трухановская — с 09:00 до 14:30;
  • парк "Муромец" — с 09:30 до 15:00;
  • ограничение движения на Северном мосту (в направлении просп. Бандеры) — с 09:30 до 14:30;
  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) — с 09:30 до 15:30;
  • Гаванский мост — с 09:30 до 15:30;

Ранее мы писали:

  • На сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.

  • 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают: важно сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел оплаты проезда, вас попросят заплатить повторно.

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