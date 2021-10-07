В центре Киева – протесты, улицы перекрыли: как объехать (видео)

В столице из-за мероприятия перекрыли несколько улиц, в итоге общественный транспорт изменил маршрут – как будут ходить автобусы и троллейбусы

В Киеве из-за марша перекрыли дороги / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в четверг, 7 октрября, проходит марш к Всемирному дню действий за достойный труд. В связи с мероприятием в городе перекрыли ряд улиц, а городской транспорт изменил маршруты.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

Большую колонну заметили на бульваре Шевченко, а также на Крещатике. Там перекрыто движение в одну сторону. Люди шли с флагами по проезжей части. Отметим, что только часть участников в масках.

Реклама

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА уточнили, что сегодня могут перекрыть такие участки:

улица Владимирская (от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого);

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик);

Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

ул. Грушевского и Ивана Мазепы.

Из-за этого в маршруты следования общественного транспорта внесут изменения. С 10:30 и до окончания митинга транспорт будет курсировать по-другому.

Реклама

Троллейбусы

№ 5, 7-К, 8 и 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Академика Палладина, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до бульв. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – бульв. Шевченко;

соответственно от ул. Белицкой, ул. Академика Палладина, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до бульв. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – бульв. Шевченко; № 38 от ст. м. "Выдубичи" до бульв. Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

Автобусы

№ 24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет";

от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет"; № 55 от Дарницкого площади до ул. Старонаводницкой, далее – ул. Генерала Алмазова – бульв. Леси Украинки – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – бульв. Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по действующему маршруту;

от Дарницкого площади до ул. Старонаводницкой, далее – ул. Генерала Алмазова – бульв. Леси Украинки – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – бульв. Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднепровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по действующему маршруту; № 62 от Ботанического сада до бульв. Леси Украинки (до ул. Новогоспитальная);

от Ботанического сада до бульв. Леси Украинки (до ул. Новогоспитальная); № 114 на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Лобановского и от центрального ЖД вокзала до метро "Университет";

на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Лобановского и от центрального ЖД вокзала до метро "Университет"; № 118 от станции место "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – просп. Победы – ул. Борщаговская – ул. Академика Янгеля – ст. м. "Политехнический институт" – просп. Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная, далее по действующему маршруту.

Также с 10:30 до окончания мероприятий могут измениться маршруты № 189, 231, 429, 433, 470, 520 и 575, которые проходят на участках проведения марша.