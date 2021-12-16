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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В центре Киева снова перекрыли дорогу из-за аварии на водопроводе: где не проехать

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
16 декабря, 07:14
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Совсем недавно там ремонтировали обвал асфальта, а сегодня утром заявили о новой угрозе
"Киевводоканал" будет менять часть трубопровода.
"Киевводоканал" будет менять часть трубопровода. / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за повторного риска обвала покрытия на бульваре Тараса Шевченко в Киеве ограничено движение транспорта.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Трафик.

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На днях там устраняли обвал асфальта. Однако в данный момент решили заменить часть трубопровода во избежание дальнейших аварий.

"Падение давления в водопроводе повлекло за собой аварийную ситуацию на бульв. Шевченко. Чтобы предотвратить дальнейшие аварии "Киевводоканал" будет менять часть трубопровода" , – говорится в сообщении.

Где ограничено движение

В настоящее время на бульваре Шевченко движение частично ограничено (в направлении Бессарабской пл). В зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда.

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Что произошло раньше

Вечером 12 декабря полиция Киева сообщила, что на бульваре Тараса Шевченко из-за аварии на инженерных сетях перекрыто движение всеми полосами в направлении улицы Крещатик.

До утра дорожники там восстановили асфальтное покрытие. И возобновили движение транспорта.

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