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В центре Киева таксист столкнулся с грузовиком: перекрыта вся улица (видео)

28 мая, 12:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Грузовое авто перекрыло движение на улице

ДТП на улице Антоновича в столице. Фото: скрин

ДТП на улице Антоновича в столице. Фото: скрин

В центре Киева сегодня произошло ЧП – легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. На месте образовалась пробка.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

На ролике, снятом очевидцами, видно, что грузовой автомобиль полностью перекрыл движение транспорта.

"На Антоновича столкнулись грузовик и таксист Uber", – пишут в сообщении.

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ДТП на Антоновича. Видео: Киев Оперативный/Telegram

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Ранее мы сообщали, что на Волыни грузовик насмерть переехал женщину. Полицейские выясняют обстоятельства летального ДТП в Луцком районе.

Также напомним, во Львовской области девушки попали в больницу из-за пьяной езды. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство.

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