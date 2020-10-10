Гаванский мост в Киеве на этих выходных встанет в пробках (карта)

С 10:00 10 октября до 20:00 11 октября на Гаванском мосту частично ограничат движение автомобильного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что на мосту будут выполнять текущий ремонт дорожного покрытия.
Напомним, что продолжается текущий ремонт на Южном мосту, движение транспорта частично ограничено до 15 октября. Работы выполняются в направлении проспекта Бажана.
Также в столице также ограничено движение до 20 октября на улице Бакинской в Шевченковском районе.
Кроме того, продолжаются ремонтные работы на участке от ул. Телигы до железнодорожной станции "Зенит". В связи с этим на проспекте Степана Бандеры ограничат движение до 7 октября.
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