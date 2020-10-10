На путепроводе будут выполнять текущий ремонт дорожного покрытия

С 10:00 10 октября до 20:00 11 октября на Гаванском мосту частично ограничат движение автомобильного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Отмечается, что на мосту будут выполнять текущий ремонт дорожного покрытия.

Схема: сайт КГГА

Напомним, что продолжается текущий ремонт на Южном мосту, движение транспорта частично ограничено до 15 октября. Работы выполняются в направлении проспекта Бажана.

В тренде Гаванский мост в Киеве на этих выходных встанет в пробках (карта)

Также в столице также ограничено движение до 20 октября на улице Бакинской в Шевченковском районе.

Кроме того, продолжаются ремонтные работы на участке от ул. Телигы до железнодорожной станции "Зенит". В связи с этим на проспекте Степана Бандеры ограничат движение до 7 октября.

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