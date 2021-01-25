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В Голосеевском районе ДТП: сбили пешехода (фото)

25 января, 11:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте образовалась пробка

В Киеве сегодня, 25 января, в Голосеевском районе произошла авария.

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Об этом сообщает Kievmap в Instagram.

Так, на улице Паньковской, 27/78 сбили пешехода. Здесь образовалась пробка.

Какие травмы у пострадавшего – пока неизвестно.

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На месте работает скорая помощь.

Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.

Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.

Смотрите сюжет – военные попали в аварию:

Видео: Сегодня
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Киев авария ДТП пешеходы

Источник: Сегодня

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