В Голосеевском районе ДТП: сбили пешехода (фото)

В Киеве сегодня, 25 января, в Голосеевском районе произошла авария.
Об этом сообщает Kievmap в Instagram.
Так, на улице Паньковской, 27/78 сбили пешехода. Здесь образовалась пробка.
Какие травмы у пострадавшего – пока неизвестно.
На месте работает скорая помощь.
Напомним, в Ровенской области на трассе Киев – Чоп в ДТП погибли двое братьев из Львова. Еще две женщины пострадали.
Ранее под Харьковом скорая помощь слетела в кювет.
Смотрите сюжет – военные попали в аварию:
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