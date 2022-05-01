В Гостомеле возобновляет работу транспорт – график

В Гостомеле Киевской области в понедельник, 2 мая, возобновят движение общественного транспорта, который соединяет пригород с Киевом. Опубликован также график движения.
Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельского городского совета. Количество автобусов в дальнейшем будет увеличиваться.
В частности, со 2 мая возобновят перевозки маршруты:
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№386/774 с. Лубянка-Киев.
Шибене-Киев
№ 389 Гостомель (Крохмальный завод) – Киев (ст. м. "Академгородок").
"Графики движения будут уплотняться по мере роста количества пассажиров, о чем будет сообщаться дополнительно в объявлениях в транспортных средствах", – говорится в сообщении.
Зверства оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи военные РФ убили десятки мирных жителей, их тела хаотически разбросаны по улицам города. На многих жертвах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.