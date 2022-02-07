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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В каких маршрутках Киева ездить опаснее всего: список

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 21:49
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В столице состоялся рейд по проверке общественного транспорта
В маршрутках обнаружили нарушения/Фото: коллаж: Telegram-канал Константин Усов/"Сегодня"
В маршрутках обнаружили нарушения/Фото: коллаж: Telegram-канал Константин Усов/"Сегодня"

В Киеве Коммунальная служба перевозок продолжает рейды по проверке маршрутов, ранее заблокированные через суды "маршруточной мафией". Инспекторы провели проверку 5 маршрутов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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Какие маршруты проверили?

По словам Усова, сегодня инспекторы проверили 5 маршрутов ЧК "Авен-Езер": №578, №535, №240, №241 и №233.

Какие нарушения обнаружили?

  • Перевозчик выпускает на маршруты автобусы худших характеристик, чем те, которые подавались на конкурс. Такое нарушение зафиксировано на маршрутах №535 и №233.
  • На маршруте №578 вместо 8 машин ездит 5, отсутствует заявленный низкопольный автобус стандарта евро-5, на половине машин отсутствуют задние трафареты, а одна маршрутка вообще ездит без документов.
  • У автобусов на маршрутах №240, №241 и №233 нет документов, подтверждающих предрейсовое прохождение техосмотра и медосмотра водителей. Это означает прямую угрозу здоровью и жизни киевлян.

Усов анонсировал, что завтра проверки маршрутов продолжатся.

В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт

В случае введения в Украине тотального локдауна, правительство Киева планирует сделать спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

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"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Кроме того, он добавил, что метро в Киеве будет работать в прежнем режиме и закрывать его не планируют в случае локдауна.

Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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