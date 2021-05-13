В КГГА рассказали, как будут меняться тарифы на проезд

Для пересчета предприятия-перевозчики должны предоставить экономическое обоснование изменения тарифа на проезд в транспорте

В КГГА объяснили как проходит процедура установления тарифа на перевозки в общественном коммунальном транспорте, за повышение которого протестуют перевозчики под стенами КГГА.

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Об этом сообщает первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Коммунальные предприятия-перевозчики готовят и предоставляют экономическое обоснование тарифа на перевозку в коммунальном транспорте. То есть, по сути – объяснение, почему необходимо изменить стоимость перевозок", – говорится в сообщении.

Затем, Департамент транспортной инфраструктуры изучает все материалы и готовит пакет документов по изменению стоимости перевозок. А уже позже, специалисты Департамента экономики и инвестиций проводят расчеты и решают, каким должен быть тариф.

"Изменение тарифа происходит после подготовки соответствующего распоряжения, которому предшествует общественное обсуждение проекта этого распоряжения, и регистрации в Министерстве юстиции Украины. Подчеркиваю, что решение об окончательной стоимости проезда принимается распоряжением КГГА после прохождения соответствующих процедур и расчетов", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят пересмотреть тарифы на проезд или выделить средства из бюджета. Из-за пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока обоснованной ценой на поездку считают 21 гривню. В ином случае для обеспечения работы предприятия они требуют минимум 1 млрд 514 млн гривен.

Напомним, что в Киеве для некоторых сотрудников метрополитена с 12 июня 2021 года введут четырехдневную рабочую неделю.